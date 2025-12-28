Chicago Bears vs San Francisco 49ers EN VIVO NFL Semana 17

¡Bienvenidos, amigos de RÉCORD!

1Q Bears 7 - 14 49ers: Williams encuentra a Luther Burden y consiguen el primer primera y diez para Chicago en el juego.

1Q Bears 7 - 14 49ers: ¡Touchdown de San Francisco! Brock Purdy no encuentra a ningún hombre solo y hace la jugada personal. Tres acarreos importante para la bahía. El extra es bueno.

1Q Bears 7 - 7 49ers: Otro primera y gol para San Francisco ahora gracias a Brian Robinson Jr.

1Q Bears 7 - 7 49ers: Impresionante acarreo de McCaffrey de 43 yardas para colocar a San Francisco cerca de zona roja.

1Q Bears 7 - 7 49ers: La defensiva de San Francisco vuelve a demostrar un gran nivel y fuera otro tres y fuera. Gran cobertura de Ji'Ayir Brown.

1Q Bears 7 - 7 49ers: Primer despeje de San Francisco en el partido y en todo diciembre. Austin Booker desvía el pase de Purdy.

1Q Bears 7 - 7 49ers: Otro primera y diez y otra conexión de Purdy con Tonges.

1Q Bears 7 - 7 49ers: Tres jugadas y a despejar. La defensiva de San Francisco empareja la situación y se viene de regreso Purdy tras una breve serie ofensiva.

1Q Bears 7 - 7 49ers: ¡Touchdown de San Francisco! Purdy se recupera del error y encuentra totalmente solo a Tonges, con su tercera recepción del partido. El extra es bueno.

1Q Bears 7 - 0 49ers: Cerca del touchdown. Purdy encuentra Demarcus Robinson y se queda en la yarda 1.

1Q Bears 7 - 0 49ers: Christian McCaffrey consigue otro primera y diez tras dos grandes acarreos.

1Q Bears 7 - 0 49ers: Purdy encuentra a Jake Tonges en campo abierto y consigue el primer primera y diez del juego.

1Q Bears 7 - 0 49ers: ¡Pick Six! La defensa que más balones roba en la NFL logra uno más tras la perfecta cobertura de Jaylon Johson y la intercepción por parte de T.J. Edwards. El extra es bueno.

Bears vs 49ers: San Francisco recibe el balón y comienzo el penúltimo Sunday Night Football de la Temporada Regular.

19:10 | Purdy y Williams muestran su poder en el brazo, a momentos de iniciar un Sunday Night crucial para la Conferencia Nacional.

18:00 | Los equipos ya se encuentran en el Levi's Stadium para un duelo que marcará el rumbo de la Conferencia Nacional. Caleb Williams ya calienta el brazo para el tiroteo en la bahía.

La cartelera dominical de la Semana 17 cierra con broche de oro en el Sunday Night Football, cuando los Chicago Bears visiten a los San Francisco 49ers.

Con ambos equipos ostentando un récord de 11-4, el ganador de este duelo en el Levi's Stadium tomará el control total de sus aspiraciones para obtener el primer sembrado de la Conferencia Nacional y el descanso en la primera ronda de playoffs.

Los Bears llegan en un momento de euforia tras derrotar a los Packers en tiempo extra (22-16) la semana pasada. Su mariscal de campo novato, Caleb Williams, ha silenciado a los críticos liderando la liga con seis remontadas en el último cuarto esta temporada.

Por su parte, los 49ers atraviesan una racha dominante de cinco victorias consecutivas. Su ofensiva, liderada por un imparable Brock Purdy, viene de anotar 48 puntos contra los Colts.

Purdy lidera la NFL en passer rating en terceras oportunidades y ha lanzado 8 pases de anotación en sus últimos dos inicios, demostrando que el ataque de Kyle Shanahan está en su punto más alto del año.

El choque de estilos es fascinante: Chicago cuenta con el segundo mejor ataque terrestre (152.1 yardas por juego) con la dupla de D'Andre Swift y Kyle Monangai. Enfrente, la defensa de los 49ers es la octava mejor contra la carrera, pero llega con una lista considerable de lesionados que los Bears intentarán explotar mediante jugadas de poder y la movilidad de Williams.