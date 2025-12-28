Iñárritu, Homero y Humberto Vélez llegan a Los Simpson

Los Simpson vuelven a poner a México en el centro de uno de sus episodios con la participación especial de Los Tigres del Norte, el cineasta Alejandro González Iñárritu y el actor de doblaje Humberto Vélez, voz histórica de Homero Simpson en Latinoamérica. El capítulo destaca por incluir un corrido dedicado al personaje, interpretado por la emblemática agrupación norteña.

Humberto Vélez vuelve a ser parte del universo de Los Simpson, en un guiño directo al público latinoamericano./@TheSimpsons

La presencia de Los Tigres del Norte representa un momento especial para la serie, al tratarse de una de las bandas más influyentes de la música regional mexicana. En esta ocasión, el grupo adapta su estilo narrativo para contar, con humor, las desventuras de Homero dentro del universo de Springfield.

¿Cómo es el episodio de Los Simpson con Los Tigres del Norte?

En el capítulo, Homero se convierte en protagonista de un corrido original, compuesto específicamente para la trama. La canción sigue la estructura clásica del género, relatando episodios de la vida del personaje con ironía y referencias culturales que conectan con el público mexicano.

El episodio está cargado de guiños a México, tanto en lo visual como en lo musical. Los Tigres del Norte aparecen interpretándose a sí mismos, mientras que la narrativa integra elementos de la cultura popular mexicana sin perder el tono satírico característico de la serie.

Homero Simpson y Bumblebee Man en "¡The Fall Guy-Yi-Yi!" The tale of how Homer became a stunt-double, tonight on FOX! pic.twitter.com/UCelGCEItt — The Simpsons (@TheSimpsons) December 28, 2025

Además, el capítulo cuenta con la participación de Alejandro González Iñárritu, quien se suma como invitado especial, reforzando la presencia del talento mexicano dentro de la producción animada. Su inclusión se suma a una larga lista de figuras internacionales que han pasado por Springfield.

El episodio integra elementos culturales mexicanos dentro del humor característico de la serie animada./@TheSimpsons

Humberto Vélez y el regreso de una voz emblemática

Uno de los aspectos más destacados del episodio es la participación de Humberto Vélez, actor que dio voz a Homero Simpson durante décadas en el doblaje latinoamericano. Su presencia representa un guiño directo a los fans de la serie en la región, quienes identifican su voz como parte esencial del personaje.

El regreso de Vélez en este contexto refuerza la carga nostálgica del episodio y subraya el vínculo histórico entre Los Simpson y su audiencia latinoamericana. Para muchos seguidores, su interpretación es inseparable de la identidad del personaje.

La inclusión de un corrido dentro del episodio funciona también como un homenaje a uno de los géneros musicales más representativos de México, integrándolo de manera respetuosa y humorística a la historia.

Con este capítulo, Los Simpson confirman su capacidad para dialogar con distintas culturas y generaciones, combinando música, cine y doblaje en un episodio que celebra la influencia mexicana en la cultura popular global.