Detienen a Daniel Borjas en plena transmisión en vivo tras presunta riña en San Pedro

El influencer mexicano Daniel Borjas, conocido por sus transmisiones en vivo y dinámicas virales en redes sociales, fue detenido en un restaurante de San Pedro Garza García, Nuevo León, mientras realizaba una transmisión en vivo, hecho que fue presenciado por miles de seguidores en tiempo real.

El momento de la detención fue presenciado por miles de seguidores conectados al en vivo./ IG

El incidente ocurrió cuando Borjas se encontraba acompañado de amigos y transmitía desde el lugar. De acuerdo con lo que el propio creador de contenido explicó durante el video, una discusión con otras personas derivó en un altercado que motivó la intervención de elementos de seguridad municipal.

¿Qué ocurrió durante la detención de Daniel Borjas?

Según lo expresado por el influencer en la transmisión, un joven y su pareja se acercaron a su mesa con una actitud agresiva, lo que desencadenó una discusión. Borjas aseguró ante más de mil quinientos espectadores conectados que únicamente “se defendió”, versión que sostuvo durante todo el momento del arresto.

Elementos policiacos señalaron que el grupo estaba involucrado en una “riña”, acusación que Borjas negó de manera reiterada. Además, uno de los oficiales indicó que el influencer estaba “alterando el orden”, situación que también fue cuestionada por el creador de contenido.

Durante el intercambio con las autoridades, en el audio de la transmisión se escucha a Daniel Borjas reclamar: “¿Por qué me arrestan? ¿Cómo alteré el orden? Yo me defendí”, mientras solicitaba que se revisaran las cámaras del establecimiento para comprobar su versión de los hechos.

El traslado y la reacción de sus acompañantes

Mientras era rodeado por oficiales, Borjas pidió que continuaran grabando y exigió conocer los nombres de los elementos que lo detenían, sin obtener respuesta. Finalmente, fue esposado y trasladado a las instalaciones del C2 a bordo de una patrulla.

El arresto del influencer ocurrió tras una presunta riña en un restaurante del municipio./ Captura de pantalla

Uno de sus acompañantes explicó durante el incidente que el conflicto inició tras comentarios ofensivos por parte de un individuo ajeno a su grupo. En la transmisión se escucha decir: “Mi carnal todavía no hizo nada, pero lo reventaron y nos salpicaron a todos”, al referirse a cómo el altercado terminó involucrando a toda la mesa.

El arresto generó confusión y múltiples reacciones entre los usuarios que seguían el en vivo, quienes cuestionaron tanto la actuación del influencer como la intervención de las autoridades.

Hasta el momento, ni Daniel Borjas ni las autoridades municipales han emitido un comunicado oficial para detallar su situación legal o esclarecer lo ocurrido. Tampoco se ha informado si el influencer fue liberado tras rendir su declaración o si enfrenta alguna sanción administrativa.

Daniel Borjas es un creador de contenido ampliamente conocido por entrevistas en la vía pública y por su serie viral “¿Cuánto cuesta tu outfit?”, con la que ha alcanzado millones de seguidores en plataformas como TikTok y YouTube. Por ahora, se espera que en los próximos días se conozca su versión formal de los hechos y el desenlace legal del incidente ocurrido en San Pedro Garza García.