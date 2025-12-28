CFE reduce 40% el tiempo de restablecimiento eléctrico tras lluvias y huracanes en 2025

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que durante la temporada de lluvias y huracanes 2025 enfrentó diversos retos en el país con un enfoque de sentido social y servicio a la comunidad, logrando una reducción del 40% en el tiempo promedio para restablecer el suministro eléctrico a usuarios afectados por fenómenos meteorológicos.

La CFE desplegó miles de trabajadores y equipo especializado para atender afectaciones por lluvias y huracanes en 2025./ CFE

De acuerdo con el boletín oficial, en los últimos siete años el tiempo promedio para restablecer al 100% el suministro eléctrico pasó de cinco días en 2018 a tres días en promedio, gracias a la aplicación de planes estratégicos y protocolos de atención antes, durante y después de los eventos naturales.

La CFE señaló que cuenta con planes específicos para la atención de emergencias, los cuales permiten una toma de decisiones oportuna y segura, así como la disminución de daños a la infraestructura eléctrica en todo el país.

Durante 2025 se presentaron dos fenómenos naturales de alto impacto que pusieron a prueba estos mecanismos de atención. El primero fue el huracán Erick, categoría 3, que impactó territorio nacional el 16 de junio de 2025, con vientos sostenidos de 140 km/h y rachas de hasta 165 km/h.

Las labores de restablecimiento eléctrico incluyeron el uso de helicópteros, grúas y plantas de emergencia./ CFE

Este huracán afectó principalmente a los estados de Guerrero y Oaxaca, dejando sin servicio eléctrico al 8.7% de los usuarios de la región, lo que representó 276,910 usuarios. Gracias al trabajo coordinado, se logró restablecer el servicio al 80% en un día, al 95% en tres días y al 100% en cuatro días.

Para estas labores, la CFE desplegó 1,789 trabajadores, 479 grúas, 690 vehículos, 35 plantas de emergencia y un helicóptero, aunque se registraron daños en 1,107 postes y 137 transformadores.

El segundo evento ocurrió el 9 de octubre de 2025, cuando intensas lluvias en el oriente del país afectaron a los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, impactando el suministro eléctrico de 265,605 usuarios, equivalente al 1.67% del total de usuarios en la región.

Guerrero y Oaxaca fueron los estados más afectados por el huracán Erick en junio de 2025./ CFE

En este caso, las inundaciones y deslaves complicaron las labores de atención, logrando la recuperación del 80% del suministro en dos días, del 95% en 12 días y del 100% en 15 días. Para ello se contó con 1,158 trabajadores, 111 grúas, 352 vehículos, 105 plantas de emergencia, ocho helicópteros y siete drones, con daños reportados en más de 300 tramos de conductor, 569 postes y 36 transformadores.

La CFE destacó que en este tipo de contingencias actúa en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil, así como con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Conagua, la Secretaría de Salud y autoridades estatales y municipales, con el objetivo de anticipar riesgos y priorizar la atención a la población.