Christian Pulisic desmiente los rumores sobre romance con la actriz, Sydney Sweeney

Christian Pulisic, figura del AC Milan de la Serie A y referente de la Selección de Estados Unidos, se vio envuelto en un inesperado rumor sentimental en pleno cierre de año. Aunque para muchos parecía una broma propia del Día de los Santos Inocentes, la versión tomó fuerza y se difundió rápidamente en redes sociales y portales internacionales.

La información señalaba que el llamado “Capitán América” habría iniciado una relación con la actriz y modelo Sydney Sweeney, una de las celebridades más influyentes del momento. Sin embargo, el propio futbolista salió a desmentir categóricamente la versión, dejando claro que todo se trató de una noticia falsa.

El origen del rumor que se volvió viral

Todo comenzó el pasado 25 de diciembre, cuando el diario italiano La Gazzetta dello Sport publicó un artículo en el que sugería un supuesto romance. La nota citaba a “DNA Bomber”, una cuenta conocida por filtrar información del mundo del espectáculo, asegurando que ambos habrían sido vistos juntos.

A pesar de que nunca existió una confirmación oficial ni pruebas gráficas que respaldaran la historia, el rumor se propagó con rapidez. La especulación creció al punto de ser tomada como un hecho por muchos usuarios, llegando inevitablemente a oídos del propio Christian Pulisic.

¿Qué dijo Christian Pulisic sobre la supuesta relación?

Ante la avalancha de comentarios y publicaciones, el futbolista decidió dar la cara y aclarar la situación. A través de redes sociales, Pulisic fue directo al señalar que no existe ningún vínculo sentimental con Sydney Sweeney y pidió frenar la difusión de este tipo de contenidos.

“Chicos, es una noticia falsa. Dejen esos rumores tontos”, escribió inicialmente. Posteriormente, reforzó su postura con un mensaje más contundente: “Por favor, dejen de inventar historias sobre mi vida personal. Es necesario exigir responsabilidades a las fuentes, ya que puede afectar la vida de las personas”.

El mensaje del jugador dejó en evidencia su molestia por la ligereza con la que se difunden ciertas versiones sin sustento. Para Pulisic, este tipo de ‘fake news’ no solo generan confusión, sino que también pueden tener consecuencias personales y profesionales.

Con esta aclaración pública, el rumor quedó oficialmente descartado. Así, se pone fin a una historia que involucró sin fundamento a uno de los futbolistas más importantes de Estados Unidos y a una de las actrices más reconocidas del panorama internacional, recordando la importancia de verificar la información antes de darla por cierta.

