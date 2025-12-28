Adiós, 2025: los 10 peores fracasos deportivos del año

El año 2025 dejó cicatrices profundas en el mundo del deporte. Instituciones históricas y atletas de élite se enfrentaron a realidades amargas, demostrando que ni los presupuestos millonarios ni el prestigio pasado garantizan el éxito. Aquí presentamos el recuento de los colapsos más significativos del año.

Club América: Un año de vitrinas vacías

Después de una época de éxitos constantes, las Águilas vivieron un 2025 de pesadilla. El equipo no pudo levantar ningún trofeo y perdió finales críticas, destacando la derrota en el partido que otorgaba el boleto al Mundial de Clubes, dejando a la institución en una crisis de identidad deportiva.

New York Mets: El colapso más inesperado de la MLB

A mitad de temporada, los Mets parecían destinados a la gloria con un récord de 45-24 y el mejor desempeño colectivo de la liga. Sin embargo, lo que siguió fue una caída libre sin precedentes. Pasaron de ser los favoritos indiscutibles en junio a quedar eliminados de la postemporada, protagonizando uno de los episodios de inestabilidad más sorprendentes en la historia moderna del béisbol.

Lewis Hamilton y Ferrari: Un debut sin podios

La unión entre el heptacampeón mundial y la escudería italiana generó una expectativa sin igual, pero los resultados fueron desalentadores. Hamilton no logró subir al podio en toda la temporada 2025, finalizando sexto en el campeonato de pilotos y siendo superado ampliamente por su compañero de equipo, Charles Leclerc. La adaptación que todos esperaban nunca ocurrió.

Kansas City Chiefs: El fin de la era Mahomes en playoffs

Por primera vez desde que Patrick Mahomes tomó las riendas del equipo, los Chiefs se quedaron fuera de la postemporada. Una sorpresiva derrota en casa ante un rival de división rompió una racha histórica y puso fin al dominio absoluto que la franquicia había ejercido en la NFL durante años.

Club Pachuca: Humillación en el Mundial de Clubes

La participación de los Tuzos en el torneo internacional fue desastrosa. El equipo mexicano se despidió con tres derrotas consecutivas y cero puntos, evidenciando una falta de estructura deportiva y coordinación defensiva que los situó entre los cinco peores equipos del certamen.

Manchester United: Crisis total pese a la inversión

El gigante de Old Trafford gastó cerca de 250 millones de euros para intentar volver a la élite, pero el resultado fue el opuesto. Tras terminar en el puesto 15 de la Premier League, el equipo sufrió una derrota humillante ante el modesto Green Town de cuarta división y perdió la final de la Europa League contra el Tottenham, manteniéndose fuera de competiciones europeas.

Colorado Rockies: Temporada para el olvido

Los Rockies consolidaron un fracaso histórico debido a la falta de química y una ofensiva inoperante. A pesar de los refuerzos en el invierno, el equipo mostró una dependencia excesiva de pocos jugadores y perdió su tradicional fortaleza en el Coors Field, cerrando un año decepcionante para su afición.

Dallas Cowboys: Tres décadas de sequía

La franquicia más valiosa del mundo alcanzó un hito negativo en 2025: 30 años sin ganar un título. A pesar de su poderío económico, el equipo ni siquiera logró clasificar a los playoffs, profundizando la frustración de una afición que no ve resultados proporcionales a la fama del equipo.