Malcolm el de en medio regresa en 2026: así luce el primer tráiler oficial

La nueva producción no será un reboot tradicional, sino una continuación especial, que retomará la historia años después del final original emitido en 2006

a producción estrenará cuatro episodios en Disney+ el 10 de abril de 2026. | Hulu
Mariana Alcántara Contreras
29 de Diciembre de 2025

El regreso de Malcolm el de en medio ha generado gran expectativa luego de que se diera a conocer el primer tráiler oficial de la nueva etapa de la icónica comedia que marcó a toda una generación a inicios de los años 2000.

El primer tráiler confirmó el regreso de Malcolm el de en medio, ahora en formato de miniserie para Disney+./ Hulu
Esta nueva producción, titulada Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, no se plantea como un reinicio, sino como una continuación especial que retoma la historia varios años después del final de la serie original, emitido en 2006.

¿Cuándo se estrena el regreso de Malcolm el de en medio?

Además de las primeras imágenes mostradas en el avance, ya se confirmó que la miniserie estará compuesta por cuatro episodios, los cuales se estrenarán de manera exclusiva en Disney+ el próximo 10 de abril de 2026. Conforme se acerque la fecha, se espera el lanzamiento de un tráiler más extenso que ofrezca un vistazo más completo a esta nueva etapa.

La miniserie contará con cuatro episodios que estarán disponibles en Disney+ a partir del 10 de abril de 2026.( Hulu
La historia mostrará a Malcolm en su vida adulta, enfrentando nuevas responsabilidades, mientras el caos familiar que caracterizó a la serie original continúa siendo parte fundamental del relato.

 

 

¿Qué actores regresan en esta nueva producción?

Uno de los mayores atractivos del proyecto es el regreso del elenco original. Frankie Muniz volverá a interpretar a Malcolm, acompañado por Bryan Cranston y Jane Kaczmarek, quienes retomarán sus papeles como Hal y Lois.

La producción también contempla la participación de otros miembros de la familia Wilkerson, reforzando el tono nostálgico que busca conectar con los seguidores que crecieron con la serie, sin dejar de lado a nuevas audiencias.

Bryan Cranston y Jane Kaczmarek retomarán sus icónicos papeles como Hal y Lois en la nueva producción./ Hulu
El tráiler presenta referencias directas a momentos clásicos del programa, además de nuevas situaciones que reflejan el paso del tiempo, manteniendo el humor ácido y la crítica social que distinguieron a Malcolm el de en medio.

Con su estreno confirmado para abril de 2026, Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair se perfila como uno de los regresos televisivos más esperados, apostando por la nostalgia y la evolución de una de las comedias más influyentes de su época.

