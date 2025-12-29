Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca: así fue la cronología oficial del accidente

El descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido la mañana del domingo 28 de diciembre en Oaxaca, dejó un saldo preliminar de 13 personas fallecidas y decenas de heridos, de acuerdo con la información presentada por autoridades federales durante la conferencia matutina realizada desde Palacio Nacional.

Mediante un enlace desde Oaxaca, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina, explicó que el accidente se registró a las 09:28 horas sobre la línea Z del tren Istmeño, en el tramo que conecta Salina Cruz con Coatzacoalcos, entre las localidades de Nizanda y Chivela.

Autoridades federales investigan el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en Oaxaca, que dejó 13 personas fallecidas./ x

¿Qué ocurrió durante el descarrilamiento del Tren Interoceánico?

Según lo expuesto por el almirante, una de las locomotoras perdió la alineación con la vía, lo que provocó que los cuatro vagones del convoy también se salieran de los rieles. El impacto generó distintos niveles de afectación en cada vagón.

El primer coche se deslizó por un talud de aproximadamente 6.5 metros de profundidad, mientras que el segundo quedó suspendido parcialmente, situación que representó el mayor riesgo estructural. Los otros dos vagones no presentaron daños de gravedad, pese al descarrilamiento.

Uno de los vagones del Tren Interoceánico quedó parcialmente suspendido tras salirse de las vías en la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos./ Captura de pantalla

Al momento del accidente, viajaban alrededor de 250 personas a bordo del tren, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia para la atención de pasajeros.

¿Cuántos heridos hubo y cómo se atiende el caso?

Morales Ángeles informó que nueve personas recibieron atención médica en el lugar, mientras que 109 fueron trasladadas a hospitales. De ese total, 44 permanecieron hospitalizadas y se confirmó el fallecimiento de 13 personas, de las cuales 12 ya fueron localizadas, mientras que una continúa en labores de búsqueda.

La primera atención fue brindada por el personal médico que viaja a bordo del tren, y posteriormente se desplegó un operativo conjunto con apoyo de la Secretaría de Marina, IMSS Bienestar, Cruz Roja, Sedena, Protección Civil y el Grupo Ferroviario del Sureste.

Equipos de emergencia atendieron a pasajeros lesionados tras el accidente ferroviario registrado en la línea Z del tren Istmeño./ Captura de pantalla

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que ningún paciente hospitalizado se encuentra en riesgo de muerte, aunque 16 personas continúan internadas en Salina Cruz, algunas de ellas con fracturas que requerirán intervención quirúrgica.

En cuanto a la investigación, el titular de la Marina confirmó que el caso es atendido por la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Fiscalía de Oaxaca. Además, se encuentra bajo cadena de custodia el registrador electrónico del tren, un dispositivo que almacena información técnica clave como velocidad, frenado y operación de la locomotora.

Finalmente, las autoridades señalaron que antes del recorrido se realizó la inspección preventiva de la vía mediante un vehículo explorador especializado, el cual no reportó anomalías en las condiciones de los rieles, dato que también forma parte de las líneas de investigación.