Se acerca el cierre de la temporada regular en la NFL, a falta de una Semana para la culminación los datos curiosos comienzan a salir de cara a la postemporada y entre ella una que involucra a los Seahawks de Seattle y la elección de los Papas en la iglesia católica.

Y es que el periodista Kole Mousgrove ha destacado la elección de los últimos tres papas en la que ambas Seattle termina esa misma campaña con 13 partidos y con su presencia en el Super Bowl en búsqueda del Vince Lombardi.

El inicio de la coincidencia

Todo comenzó en 2005 cuando fue elegido el Benedicto XVI tras el fallecimiento de Juan Pablo ll, su santidad tomó su pontificado el 24 de abril de ese año, meses después el equipo de la NFL alcanzó las 13 victorias y llegaron al Super Bowl aunque terminaron por caer ante Steelers.

En 2013 sucedió algo similar, en aquella ocasión se eligió a Jorge Mario Bergoglio, quien adoptó el nombre de Francisco adoptando su pontificado en marzo y meses después Seattle volvería a terminar con 13 victorias y en el Super Bowl, ahora ganado el Vince Lombardi ante los Broncos de Denver.

En este 2025 se escogió a Robert Francis Prevost adoptando el nombre de León XlV para sumo en mayo su pontificado y nuevamente la historia se ha repetido con los Seahawks, aunque cabe mencionar que queda una fecha y podría llegar a 14, en espera de que se convierta otra vez la tendencia de estar en el Super Bowl.

¿Cómo fue la victoria 13 de los Seahawks?

Los Seattle Seahawks (13-3) derrotaron a los Carolina Panthers (8-8) y volvieron a dar un golpe sobre la mesa, en busca de ser el mejor sembrado de la Conferencia Nacional. Las defensivas de ambos se volvieron las grandes claves en la primera mitad, con los pateadores como los máximos protagonistas.

Sin embargo, todo se abrió en el tercer cuarto, cuando el ataque terrestre de los Seahawks comenzó a carburar. La defensiva de Seattle comenzó con todo la segunda mitad, gracias a un balón suelto por parte de DeMarcus Lawrence, lo que ocasionó una gran posición de campo para los Halcones Marinos.

Finalmente, todo concluyó con un segundo touchdown por parte de Zach Charbonnet, que terminó por ser uno de los mejores jugadores del partido, con un final 27-10 para alcanzar la decimotercera victoria, cierran la temporada enfrentando a los 49ers de San Francisco.

