¿Quiénes fueron las personas que fallecieron en el accidente que sufrió Anthony Joshua?

A pocas horas de que el ex campeón mundial de peso pesado, Anthony Joshua, se viera involucrado en un trágico accidente automovilístico en Nigeria, han comenzado a surgir más detalles sobre el suceso que cobró la vida de dos personas de su círculo cercano.

Anthony Joshua sufre accidente automovilístico | AP

De acuerdo con reportes locales y mensajes de condolencias publicados en redes sociales, las víctimas fueron Sina Ghami y Kevin “Latz” Ayodele, ambos entrenadores personales y amigos cercanos del boxeador británico.

Sina se desempeñaba como entrenador de fuerza y acondicionamiento de Joshua y fue quien los preparó para la pelea ante Jake Paul, realizada hace apenas dos semanas. Por su parte, Latz era entrenador personal del púgil y también colaboraba con otros boxeadores de élite, entre ellos Badou Jack.

Joshua, hijo de padres nigerianos, se encontraba de vacaciones en el país africano tras su reciente victoria por nocaut en el sexto asalto sobre Jake Paul.

El accidente ocurrió cuando el boxeador viajaba como pasajero en el asiento trasero de una camioneta Lexus que impactó contra un vehículo estacionado. Tanto Joshua como otro acompañante resultaron ilesos, mientras que un tercer ocupante sufrió heridas de gravedad y fue trasladado a un hospital. Sina y Latz fallecieron en el lugar de los hechos.

Victimas mortales del accidente | AP

Videos difundidos en redes sociales muestran la escena del accidente y cómo los cuerpos de las víctimas quedaron tendidos sobre el asfalto, imágenes que rápidamente se viralizaron y causaron conmoción entre aficionados y figuras del boxeo.

Horas antes del siniestro, Joshua había compartido una historia en Instagram donde se le veía jugando tenis de mesa en Nigeria, acompañado precisamente por Latz.

El boxeador sueco Badou Jack también expresó su dolor por la pérdida y escribió en sus redes sociales: “Todavía en shock… Que Alá te perdone tus defectos y te conceda el paraíso más alto”, mensaje en el que etiquetó a “Latz”.

Hasta el momento, Anthony Joshua no ha emitido un comunicado oficial sobre el accidente, mientras continúan las muestras de apoyo y condolencias desde distintos puntos del mundo del boxeo.