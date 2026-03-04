Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¡¿Qué fue eso?! Gritos interrumpen sesión en la SCJN y sorprende a ministros / VIDEO

Gritos interrumpen sesión en la SCJN. / FB: Loretta Ortiz Ahlf
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 16:52 - 04 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Un momento inusual se vivió este miércoles en el máximo tribunal del país cuando un sonido disruptivo irrumpió en medio de una sesión formal.

La Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) vivió este miércoles un episodio inusual durante la sesión del Pleno, cuando ruidos ajenos al debate jurídico hicieron que la intervención de una ministra se viera interrumpida, generando sorpresa entre los ministros presentes.

Un momento inesperado se vivió en la SCJN. / SCJN

Gritos y música irrumpen en el SCJN

Mientras la ministra Loretta Ortiz Ahlf hacía uso de la palabra en el salón de sesiones del máximo tribunal, su teléfono celular comenzó a emitir sonidos inesperados, que incluyeron gritos y música.

La ministra Loretta Ortiz Ahlf hacía uso de la palabra en el salón. / SCJN

El ruido, que se intensificó cuando el dispositivo estuvo cerca del micrófono, desconcertó por unos segundos a los presentes y obligó al personal de apoyo a intervenir para retirar el teléfono y restablecer la normalidad de la sesión.

Personal de apoyo retira el dispositivo que causó el ruido en la sesión del máximo tribunal. / SCJN

Según lo observado en la transmisión oficial, ni la ministra ni sus colegas hicieron comentarios al respecto frente al micrófono, y la sesión continuó su curso habitual tras el incidente.

La sesión de la SCJN continúa tras el inesperado sonido que llamó la atención de todos. / SCJN

Un antecedente similar en la Corte

Aunque poco frecuentes, los errores técnicos o sonoros han ocurrido antes. En octubre pasado, durante un acto relacionado con la renovación del Pleno, en lugar del Himno Nacional se reprodujo brevemente la canción “Qué precio tiene el cielo” del cantante Marc Anthony, lo que generó reacciones entre los asistentes.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Tendencias
Últimos videos
Lo Último
18:45 Vive Latino 2026: reacomodan los escenarios y así queda el nuevo mapa del festival
18:45 Gabinete de Seguridad se reúne con la FIFA para coordinar operativo de seguridad rumbo al Mundial 2026 en México
18:45 Hoy No Circula jueves 5 de marzo en CDMX y Edomex: estos autos descansan
18:22 OFICIAL: Flamengo ficha a joya del América
18:10 México vs Gran Bretaña: ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol?
18:08 ¿El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, está prófugo gracias al CJNG? Esto se sabe
18:04 Chacho Coudet hace un 'Gago' y abandona a Alavés para fichar por River Plate
18:03 VIDEO: Civiles se fotografían con misil iraní tras caer en Siria
17:45 Newcastle resiste con diez y fulmina al Manchester United con gol al 90'
17:40 Copa del Rey 2026: Así se jugará la Final del torneo
Tendencia
1
Futbol André Jardine pierde a su auxiliar Paulo Víctor; dirigirá selección de Brasil Sub-20
2
Futbol ¿Cerrada venta de Atlas? Alejandro Irarragorri señala a Miguel Bejos como uno de los postores más avanzados
3
Futbol Revelan gravedad de la lesión de Cristiano Ronaldo: ¿Llegará al juego contra México?
4
Futbol Mundial 2026: FIFA canceló el 40 por ciento de las reservaciones en hoteles en Ciudad de México
5
Futbol Otra vez violencia en la Liga MX: aficionados de Pumas agreden a fans del Toluca
6
Futbol Efraín Juárez presiona a directiva de Pumas para renovar a Keylor Navas
Te recomendamos
Vive Latino 2026: reacomodan los escenarios y así queda el nuevo mapa del festival
Contra
04/03/2026
Vive Latino 2026: reacomodan los escenarios y así queda el nuevo mapa del festival
Gabinete de Seguridad se reúne con la FIFA para coordinar operativo de seguridad rumbo al Mundial 2026 en México
Contra
04/03/2026
Gabinete de Seguridad se reúne con la FIFA para coordinar operativo de seguridad rumbo al Mundial 2026 en México
Hoy No Circula jueves 5 de marzo en CDMX y Edomex: estos autos descansan
Contra
04/03/2026
Hoy No Circula jueves 5 de marzo en CDMX y Edomex: estos autos descansan
Silueta jugador América
Futbol
04/03/2026
OFICIAL: Flamengo ficha a joya del América
México vs Gran Bretaña: ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol?
Beisbol
04/03/2026
México vs Gran Bretaña: ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol?
¿El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, está prófugo gracias al CJNG? Esto se sabe
Contra
04/03/2026
¿El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, está prófugo gracias al CJNG? Esto se sabe