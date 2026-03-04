Verificación de edad requerida
¡¿Qué fue eso?! Gritos interrumpen sesión en la SCJN y sorprende a ministros / VIDEO
La Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) vivió este miércoles un episodio inusual durante la sesión del Pleno, cuando ruidos ajenos al debate jurídico hicieron que la intervención de una ministra se viera interrumpida, generando sorpresa entre los ministros presentes.
Gritos y música irrumpen en el SCJN
Mientras la ministra Loretta Ortiz Ahlf hacía uso de la palabra en el salón de sesiones del máximo tribunal, su teléfono celular comenzó a emitir sonidos inesperados, que incluyeron gritos y música.
El ruido, que se intensificó cuando el dispositivo estuvo cerca del micrófono, desconcertó por unos segundos a los presentes y obligó al personal de apoyo a intervenir para retirar el teléfono y restablecer la normalidad de la sesión.
Según lo observado en la transmisión oficial, ni la ministra ni sus colegas hicieron comentarios al respecto frente al micrófono, y la sesión continuó su curso habitual tras el incidente.
Un antecedente similar en la Corte
Aunque poco frecuentes, los errores técnicos o sonoros han ocurrido antes. En octubre pasado, durante un acto relacionado con la renovación del Pleno, en lugar del Himno Nacional se reprodujo brevemente la canción “Qué precio tiene el cielo” del cantante Marc Anthony, lo que generó reacciones entre los asistentes.
😱 📱👩🏼⚖️ Ministra de la SCJN pasa por momento bochornoso gracias a su teléfono— Político MX (@politicomx) March 4, 2026
La ministra @lorettaortiza fue protagonista de un momento incómodo mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encontraba en sesión, pues su teléfono comenzó a sonar con gritos y luego con… pic.twitter.com/ArriPs1DaH