¡¿Qué fue eso?! Gritos interrumpen sesión en la SCJN y sorprende a ministros / VIDEO

La Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) vivió este miércoles un episodio inusual durante la sesión del Pleno, cuando ruidos ajenos al debate jurídico hicieron que la intervención de una ministra se viera interrumpida, generando sorpresa entre los ministros presentes.

Un momento inesperado se vivió en la SCJN. / SCJN

Gritos y música irrumpen en el SCJN

Mientras la ministra Loretta Ortiz Ahlf hacía uso de la palabra en el salón de sesiones del máximo tribunal, su teléfono celular comenzó a emitir sonidos inesperados, que incluyeron gritos y música.

La ministra Loretta Ortiz Ahlf hacía uso de la palabra en el salón. / SCJN

El ruido, que se intensificó cuando el dispositivo estuvo cerca del micrófono, desconcertó por unos segundos a los presentes y obligó al personal de apoyo a intervenir para retirar el teléfono y restablecer la normalidad de la sesión.

Personal de apoyo retira el dispositivo que causó el ruido en la sesión del máximo tribunal. / SCJN

Según lo observado en la transmisión oficial, ni la ministra ni sus colegas hicieron comentarios al respecto frente al micrófono, y la sesión continuó su curso habitual tras el incidente.

La sesión de la SCJN continúa tras el inesperado sonido que llamó la atención de todos. / SCJN

Un antecedente similar en la Corte

Aunque poco frecuentes, los errores técnicos o sonoros han ocurrido antes. En octubre pasado, durante un acto relacionado con la renovación del Pleno, en lugar del Himno Nacional se reprodujo brevemente la canción “Qué precio tiene el cielo” del cantante Marc Anthony, lo que generó reacciones entre los asistentes.