Futbol

¡Aplanadora Blue! Chelsea golea 1-4 al Aston Villa en la Jornada 29 de la Premier League

João Pedro celebrando su primer Hat-trick con el Chelsea l AP
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:19 - 04 marzo 2026
Los Blues suman tres puntos y mandan un mensaje claro en la pelea por puestos europeos.

El Chelsea firmó una actuación contundente en la Jornada 29 de la Premier League al derrotar 1-4 al Aston Villa en Villa Park. Los Blues reaccionaron tras comenzar abajo en el marcador y terminaron imponiendo condiciones con autoridad.

João Pedro lidera la remontada del Chelsea con hat-trick

El encuentro arrancó con sorpresa. Apenas al minuto 2, Douglas Luiz adelantó al Aston Villa con un remate dentro del área que hizo explotar Villa Park.

Gol de Douglas Luiz al inicio del partido l AP

Sin embargo, Chelsea respondió con personalidad.

Al 35’, João Pedro igualó el marcador tras una jugada colectiva que desarmó a la defensa local. Antes del descanso, en tiempo agregado (45+6’), el brasileño volvió a aparecer para firmar el 1-2 y darle la vuelta al partido.

En la segunda mitad, los Blues fueron superiores. Cole Palmer amplió la ventaja al 55’ con una definición precisa dentro del área, y al 64’ nuevamente João Pedro selló su noche perfecta al completar el hat-trick y poner el definitivo 1-4.

João Pedro celebrando con el Chelsea l AP

Resultado clave en la tabla de la Premier League

Con esta victoria en la Jornada 29 de la Premier League, Chelsea suma tres puntos fundamentales en la lucha por puestos europeos, mostrando contundencia ofensiva y capacidad de reacción fuera de casa.

Aston Villa comenzó mejor, pero no logró sostener el ritmo ante un rival que fue más eficaz frente al arco; los Leones tendrán que replantearse muchas cosas en la semana si quieren seguir aspirando a puestos europeos para la siguiente temporada.

João Pedro celebrando con su entrenador l AP
