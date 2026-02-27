¿Este es el equipo que aspira a la Champions? ¡El Wolverhampton congela al Aston Villa!

Es cierto que el Aston Villa ocupa actualmente la tercera posición en la tabla, y que solo Arsenal y Manchester City lo superan en puntos, pero el equipo de Unai Emery, en el último mes, se asemeja más a un conjunto de la parte baja de la Premier League que a un potencial participante de la Champions League.





En sus últimos cinco partidos, el Villa ha caído ante Brentford y Newcastle (FA Cup), ha empatado con Bournemouth y Leeds, y solo ha logrado una victoria, por la mínima, frente al Brighton... Esta racha de resultados pobres y deslucidos continuó esta noche, en la jornada 28 de la Premier League, al perder en su visita al Wolverhampton por 2-0.

El primer gol del encuentro lo anotó João Gomes en el minuto 61; Jackson Tchatchoua, desde la banda derecha, envió el balón al área del Aston Villa, Adam Armstrong jugó de espaldas de manera brillante y sirvió el esférico a Gomes, quien luego batió a Emi Martínez con un potente disparo.



Los aficionados del Villa esperaban, sobre todo de Ollie Watkins y Morgan Rogers, una reacción del equipo tras el gol, pero ambos llevan mucho tiempo rindiendo a un nivel muy, muy bajo... Y esta noche no fueron la excepción.

La victoria de los Wolves la sentenció Rodrigo Gomes en el último minuto del tiempo añadido, tras una magnífica contra liderada por Matheus Mané. Inmediatamente después, el árbitro pitó el final del partido.

Dibu Martínez poco pudo hacer ante los Wolves | AP

Así, el Villa ha profundizado aún más la crisis de resultados en la que se encuentra, mientras que los Wolves han sumado una victoria que, siendo realistas, no les aportará mucho.



Los Lobos se encuentran actualmente en la parte baja de la tabla de la Premier League con solo 13 puntos (14 puntos menos que el Nottingham, el primero fuera de la zona de descenso), y parece que la eliminación es inevitable para ellos.

Por otro lado, el Villa, como ya hemos mencionado, ocupa un meritorio tercer puesto, con 51 puntos.