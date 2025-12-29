Muere Cecilia Giménez, la restauradora del Ecce Homo de Borja que dio la vuelta al mundo

La restauradora española Cecilia Giménez falleció este 29 de diciembre, a los 93 años, según confirmaron autoridades locales y fuentes culturales en España. Su nombre se volvió mundialmente conocido en 2012 tras la restauración del Ecce Homo en el municipio de Borja, Zaragoza, una intervención que generó sorpresa, polémica y un fenómeno mediático sin precedentes.

Cecilia Giménez falleció a los 93 años; su restauración del Ecce Homo de Borja se convirtió en un fenómeno cultural mundial./ AP

El deceso ocurrió en Borja, donde Giménez residió durante gran parte de su vida. Con el paso de los años, su figura pasó de ser objeto de críticas y burlas a convertirse en un símbolo cultural reconocido a nivel internacional.

¿Quién fue Cecilia Giménez?

Cecilia Giménez era una vecina de Borja y aficionada a la pintura, que colaboraba de manera voluntaria en el mantenimiento de obras religiosas del Santuario de la Misericordia. En 2012 decidió intervenir el Ecce Homo, una pintura mural del siglo XIX atribuida a Elías García Martínez, al notar su avanzado deterioro.

La intervención del Ecce Homo en 2012 colocó al municipio de Borja, en Zaragoza, en el centro de la atención internacional./ AP

La restauración, realizada sin conocimientos técnicos especializados, alteró de forma drástica el rostro de la imagen, lo que desató una oleada de reacciones en medios de comunicación y redes sociales en todo el mundo. El caso se viralizó rápidamente y convirtió la obra en uno de los episodios más comentados del arte contemporáneo.

¿Qué impacto tuvo el Ecce Homo de Borja tras la restauración?

Lejos de desaparecer, el Ecce Homo restaurado por Cecilia Giménez se transformó en un fenómeno turístico. Miles de visitantes comenzaron a acudir a Borja para conocer la pintura, generando un impacto económico positivo para la localidad y posicionándola en el mapa cultural internacional.

#ÚltimaHora Muere Cecilia Giménez, famosa por la 'restauración' del Ecce Homo de Borja https://t.co/dXSd71W7Vd — EL MUNDO (@elmundoes) December 29, 2025

Con el paso del tiempo, la obra fue reinterpretada como un ejemplo de arte popular y cultura digital, y la figura de Giménez fue reivindicada por su papel involuntario en la historia del arte contemporáneo. Incluso se realizaron exposiciones, documentales y productos culturales inspirados en el caso.

Durante sus últimos años, Cecilia Giménez recibió muestras de afecto y reconocimiento, y llegó a participar en actos públicos relacionados con el Ecce Homo, ya bajo una mirada más comprensiva y simbólica de su intervención.