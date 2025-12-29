Muere el periodista Enrique Gallegos tras descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

El comunicador viajaba a bordo del tren cuando ocurrió el accidente en la línea Z, en el tramo que conecta Salina Cruz con Coatzacoalcos

Muere el periodista Enrique Gallegos tras descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca
Organizaciones y colegas del gremio periodístico lamentaron su fallecimiento y expresaron condolencias a su familia. | RS
Mariana Alcántara Contreras
29 de Diciembre de 2025

El periodista Enrique Gallegos, originario de Oaxaca, falleció luego de permanecer hospitalizado a consecuencia de las lesiones que sufrió durante el descarrilamiento del Tren Interoceánico, registrado el pasado 28 de diciembre en el estado, informaron autoridades y medios locales.

El periodista oaxaqueño Enrique Gallegos falleció tras resultar lesionado en el descarrilamiento del Tren Interoceánico./ RS
El periodista oaxaqueño Enrique Gallegos falleció tras resultar lesionado en el descarrilamiento del Tren Interoceánico./ RS 

El comunicador viajaba a bordo del tren cuando ocurrió el accidente en la línea Z, en el tramo que conecta Salina Cruz con Coatzacoalcos, entre las poblaciones de Nizanda y Chivela, donde una locomotora y varios vagones se salieron de las vías.

¿Quién era Enrique Gallegos?

Enrique Gallegos era un periodista reconocido en Oaxaca, con una trayectoria ligada a la cobertura de temas sociales, comunitarios y de interés regional. A lo largo de su carrera colaboró con diversos medios y era conocido entre colegas por su compromiso con el ejercicio periodístico.

Colegas y organizaciones del gremio periodístico lamentaron la muerte de Enrique Gallegos tras el accidente ferroviario./ RS
Colegas y organizaciones del gremio periodístico lamentaron la muerte de Enrique Gallegos tras el accidente ferroviario./ RS 

Tras confirmarse su fallecimiento, organizaciones de periodistas, comunicadores y usuarios en redes sociales expresaron mensajes de condolencia y reconocimiento a su labor, lamentando la pérdida de un integrante del gremio en un hecho que ha conmocionado a la entidad.

¿Qué se sabe sobre su fallecimiento tras el accidente?

De acuerdo con la información disponible, Enrique Gallegos resultó gravemente lesionado durante el descarrilamiento y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Pese a los esfuerzos del personal de salud, no logró recuperarse y su fallecimiento fue confirmado horas después.

El accidente ferroviario dejó un saldo de 13 personas fallecidas y decenas de heridos, lo que llevó a la activación de protocolos de emergencia y a la movilización de corporaciones federales y estatales para atender a las víctimas.

Las autoridades informaron que el caso es investigado por la Fiscalía General de la República, en coordinación con instancias estatales, para determinar las causas del descarrilamiento y deslindar responsabilidades.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico dejó un saldo de 13 personas fallecidas y decenas de heridos./ RS
El descarrilamiento del Tren Interoceánico dejó un saldo de 13 personas fallecidas y decenas de heridos./ RS 

 

TE PUEDE INTERESAR

Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca: así fue la cronología oficial del accidente

Contra | 29/12/2025

Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca: así fue la cronología oficial del accidente
Muere Cecilia Giménez, la restauradora del Ecce Homo de Borja que dio la vuelta al mundo

Contra | 29/12/2025

Muere Cecilia Giménez, la restauradora del Ecce Homo de Borja que dio la vuelta al mundo
Malcolm el de en medio regresa en 2026: así luce el primer tráiler oficial

Contra | 29/12/2025

Malcolm el de en medio regresa en 2026: así luce el primer tráiler oficial
Te recomendamos
Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca: así fue la cronología oficial del accidente
Tendencias
Seguridad

LO ÚLTIMO