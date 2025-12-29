Muere el periodista Enrique Gallegos tras descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

El periodista Enrique Gallegos, originario de Oaxaca, falleció luego de permanecer hospitalizado a consecuencia de las lesiones que sufrió durante el descarrilamiento del Tren Interoceánico, registrado el pasado 28 de diciembre en el estado, informaron autoridades y medios locales.

El periodista oaxaqueño Enrique Gallegos falleció tras resultar lesionado en el descarrilamiento del Tren Interoceánico./ RS

El comunicador viajaba a bordo del tren cuando ocurrió el accidente en la línea Z, en el tramo que conecta Salina Cruz con Coatzacoalcos, entre las poblaciones de Nizanda y Chivela, donde una locomotora y varios vagones se salieron de las vías.

¿Quién era Enrique Gallegos?

Enrique Gallegos era un periodista reconocido en Oaxaca, con una trayectoria ligada a la cobertura de temas sociales, comunitarios y de interés regional. A lo largo de su carrera colaboró con diversos medios y era conocido entre colegas por su compromiso con el ejercicio periodístico.

Colegas y organizaciones del gremio periodístico lamentaron la muerte de Enrique Gallegos tras el accidente ferroviario./ RS

Tras confirmarse su fallecimiento, organizaciones de periodistas, comunicadores y usuarios en redes sociales expresaron mensajes de condolencia y reconocimiento a su labor, lamentando la pérdida de un integrante del gremio en un hecho que ha conmocionado a la entidad.

¿Qué se sabe sobre su fallecimiento tras el accidente?

De acuerdo con la información disponible, Enrique Gallegos resultó gravemente lesionado durante el descarrilamiento y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Pese a los esfuerzos del personal de salud, no logró recuperarse y su fallecimiento fue confirmado horas después.

El accidente ferroviario dejó un saldo de 13 personas fallecidas y decenas de heridos, lo que llevó a la activación de protocolos de emergencia y a la movilización de corporaciones federales y estatales para atender a las víctimas.

Las autoridades informaron que el caso es investigado por la Fiscalía General de la República, en coordinación con instancias estatales, para determinar las causas del descarrilamiento y deslindar responsabilidades.