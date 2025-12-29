¡A la talacha! Exfigura del Atlas vuelve al futbol amateur

Julio César Furch una de las figuras que tuvieron los Rojinegros del Atlas durante la consecución del bicampeonato en la Liga MX ha decidio regresar al equipo que lo vio nacer tras una larga carrera; el Sudamericano ahora vuelve al futbol amateur donde vivió sus inicios como futbolista.

El argentino será parte del Club Social y Deportivo Winifreda, escuadra que se sitúa en la región donde dio sus primeros pasos con 5 años de edad para dar el salto al profesionalismo en 2010. El atacante vuelve tras terminar un breve paso con Banfield.

Julio Furch l IMAGO7

Así lo anunciaron

A través de un comunicado el Winifreda compartió la noticia de la llegada del elemento: "El regreso de Julio Furch no es solo un fichaje estelar; es el punto de partida de un proyecto que busca revitalizar al Deportivo Winifreda.

“La incorporación del delantero pampeano, con sus raíces en la cantera del club y su comprobada jerarquía internacional, es una señal clara de que la nueva comisión va por más. Los hinchas ya sueñan con tribunas colmadas y goles que vuelvan a poner al equipo en los primeros planos del fútbol pampeano”, resalta el club.

Atlas l IMAGO7

¿Cómo fue su paso brillante en Liga MX?

Julio Furch es recordado como una leyenda contemporánea del Atlas, siendo el encargado de patear el penal decisivo en el Apertura 2021 que rompió una sequía de 70 años sin título, y posteriormente guiando al equipo a la hazaña del bicampeonato.

En su estancia en el Atlas, Julio Furch disputó 84 partidos, anotó 25 goles, registró 10 asistencias y ganó dos títulos de Liga MX. Sin embargo, también dejó huella en Veracruz y Santos Laguna gracias a su olfato goleador.

Histórico en el Atlas l IMAGO7

En el Clausura 2015 se presentó con 10 goles en Liga y Liguilla con la playera del Veracruz y sólo le bastaron dos torneos para demostrar que era un delantero letal, con los Tiburones Rojos alzó la Copa MX convirtiéndose en referente.

Julio Furch se convirtió campeón de Liga MX por primera vez defendiendo los colores de Santos Laguna en el Clausura 2018 donde dejó un paso marcado de alrededor de cuatro años. Un jugador de presencia y temible para la defensa.

