Arsenal vence a Brighton y termina el 2025 como líder de la Premier League

Arsenal resistió un intento de remontada tardía del Brighton para conservar el primer lugar de la Premier League y mantenerse por delante del Manchester City.

Otro gol de jugada a balón parado y otro autogol mantuvieron al Arsenal en lo más alto de la clasificación, pero fue necesaria una parada excepcional de David Raya para negarle el gol al Brighton.

Martin Odegaard adelantó al equipo de Mikel Arteta en el minuto 14 con un disparo raso desde la frontal del área. Georginio Rutter, del Brighton, cabeceó a su propia portería un córner de Declan Rice a los siete minutos de la segunda mitad para aumentar la ventaja.

Pero los nervios comenzaron a extenderse por el Emirates Stadium cuando Diego Gómez acortó distancias en el minuto 64. Yankuba Minteh disparó entonces a la escuadra hasta que Raya estiró el brazo para despejarlo.

El Arsenal se ha convertido en un especialista en jugadas a balón parado y en las últimas semanas se ha beneficiado de una serie de goles en propia puerta, siendo el último de ellos el de Rutter el que resultó decisivo.

Fue la cuarta vez en dos o tres partidos que un rival marca un gol en propia puerta contra el líder de la liga.