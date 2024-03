Guardiola reveló que Declan Rice se negó a fichar con Manchester City: 'Ni por todo el dinero del mundo'

Ni por todo el dinero del mundo. A pesar de ser uno de los equipos con mayor poder económico del mundo, Manchester City no siempre puede conseguir a los jugadores que desea y así lo confirmó Pep Guardiola, quien reveló el rechazo de Declan Rice.

El pasado mercado de verano, el volante inglés fue uno de los jugadores más cotizados y a pesar de que más de un equipo entró a la puja por el entonces futbolista del West Ham, fue Arsenal quien terminó por ficharlo.

Ahora previo al duelo ante los Gunners, Pep Guardiola decidió elogiar al líder y capitán de la Selección Inglesa, revelando que Rice se negó en fichar por el City y ahora solo queda desearle suerte.

"Básicamente, no quiso venir ni por todo el dinero del mundo ni por nada, así que no iba a suceder. Tomó su decisión, buena y le deseamos buena suerte. Todos los equipos de la Premier League habrían fichado a Declan Rice. Es el capitán internacional de la selección de Inglaterra y un jugador joven que juega muchos partidos con regularidad. Por eso el Arsenal presionó de la forma en que lo hizo para ficharle", comentó en conferencia de prensa.

Además, el estratega del conjunto citadino aseguró que Rice no es el primer futbolista en negarse a llegar a su equipo y probablemente no sea el último.

"A veces aquí se da que hay muchos jugadores que queremos y que deciden no unirse a nosotros. No es el primero que queríamos y que no quiso fichar. Tenemos una lista larga", finalizó Guardiola.

