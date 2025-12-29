Gilberto Mora es el jugador más valioso de la Liga MX; este es el Top 10

Se termina el año y transfermarkt ha revelado los jugadores más valiosos de la Liga MX de cara al Clausura 2026 en donde Gilberto Mora es el protagonista, como el mexicano mejor valorado y, liderando el top ten en México.

En la última actualización, diciembre, el sitio de valores de mercado ha dejado a la joya mexicana de los Xolos de Tijuana como el mejor posicionado debido al destacado año a nivel de club y selección, además del interés del cual ha sido parte por diversos equipos de Europa.

Gilberto Mora l IMAGO7

Pese a que Mora terminó la actividad 'temprano' en el Apertura 2025 hizo lo suficiente para poder consagrarse como el jugador con más goles en el mundo durante el año calendario, al menos, para los futbolistas menores de 17 años de edad.

El mediocampista jugó Clausura, Apertura 2025, Leagues Cup y el Mundial Sub 20 con el Tricolor, marcó la cantidad de 12 anotaciones, superando por tres goles a sus más cercanos perseguidores. Mora superó al delantero alemán del Bayern Munich, Lennart Karl, y al delantero irlandés Michael Noonan, ambos jugadores con nueve goles durante el año calendario.

Con los Xolos de Tijuana, Mora marcó nueve goles durante el año calendario, siete de ellos fueron en Liga MX, mientras marcó dos en la Leagues Cup. Asimismo, el juvenil de los Xolos de Tijuana logró anotar tres ocasiones en la Copa del Mundo Sub 20, la cual se disputó en Chile durante el verano del 2025.

Liga MX l IMAGO7

¿Cuál es el top tres?

Al igual que Gilberto Mora destaca Allan Saint-Maximin, el francés está valorado en 10 millones de euros; sin embargo, su valor descendió tres millones con respecto a la registrada en su llegada al Club América jugar con Al -Ain y Fenerbahce.

Marcel Ruiz es quien completa el podio de los tres mejores debido a su gran presencia tanto con el Toluca y con Selección Mexicana, el mediocampista fue pieza fundamental del bicampeonato ‘Escarlata’ en su adjudicación en este año. Aunque su valor lo comparte con otros futbolistas.

Allan Saint-Maximin l IMAGO7

El top ten

Con Gilberto Mora y Allan Saint- Maximin en la punta con 10 millones de euros, acompaña Marcel Ruiz en el tercer sitio con 9 millones, mismos que se valora a Erick Lira, Ángel Correa y Alexis Vega. Mientras que Germán Berterame, Álvaro Fidalgo y Alejandro Zendejas con 8.5; Armando González subió hasta los 7.



Gilberto Mora (10 millones de euros)

Allan Saint- Maximin (10 millones de euros)

Marcel Ruiz (9 millones de euros)

Erick Lira (9 millones de euros)

Ángel Correa (9 millones de euros)

Alexis Vega (9 millones de euros)

Germán Berterame (8.5 millones de euros)

Álvaro Fidalgo (8.5 millones de euros)

Alejandro Zendejas (8.5 millones de euros)

Armando González (7 millones de euros)

