“Gilberto Mora cayó por su propio peso”: Vasco Aguirre sobre el debut del juvenil con el Tri mayor

La Selección Mexicana tiene todo listo para enfrentar a Colombia, en uno de los dos partidos que tendrá en esta Fecha FIFA; el Vasco Aguirre habló previo al juego de Arlington, Texas, donde resaltó la calidad de Gilberto Mora.

El estratega mexicano habló sobre aquel debut que el juvenil de 16 años protagonizó durante la Copa Oro, en la etapa de los Cuartos de Final ante Arabia Saudita, y terminó por deslumbrar gracias a su talento sobre la cancha.

“Lo de Gilberto Mora cayó por su propio peso, el muchacho lo trajimos a la Copa Ora y a la medida fuimos viendo y viéndolo entrenar y comportarse fuera del terreno llegamos a la conclusión tenía que jugar”, mencionó Aguirre.

El entrenador de la Selección Mexicana resaltó las cualidades distintas que posee el elemento que hoy se encuentra en el Mundial Sub-20: “Ese talento que tuvo Tomás Boy, Bnejamín Galindo, Cuauhtémoc Blanco, son jugadores distintos que se da de cuando en cuando en nuestro país.”

“Gilberto Mora nos llamó la atención desde el principio y creo que ha ido evolucionado su juego, su aspecto mental, su trabajo físico de tal manera que hoy tenemos un jugador con mucha calidad”, dijo Vasco quien puntualizó su orgullo. por el joven talento.

¿Marcó un nuevo récord durante la Copa Oro?

Gilberto Mora fue titular con México, ante Estados Unidos en la Final de Copa Oro, y con ello se convirtió en el futbolista más joven en disputar esta instancia en un torneo internacional de Selecciones con tan solo 16 años rompiendo la marca que ostentaba Lamine Yamal.

Con solo 16 años y 265 días, Mora superó al español, quien tenía ese primer puesto tras jugar la Final de Eurocopa con España a los 17 años y un día. Mientras tanto en el tercer lugar se quedó Pelé, con 17 años y 249 días.

Histórico en Liga MX

En su primera titularidad bajo la dirección de Juan Carlos Osorio, Gilberto Mora no solo mostró su talento, sino que también aprovechó al máximo la oportunidad al marcar su primer gol como profesional en el enfrentamiento ante León, poniendo el 2-1 a favor de los locales para registrarse como el más joven en hacer gol dentro de la Liga MX con tan solo 15 años.

