Guatemala de Luis Fernando Tena empata con Surinam y complica su clasificación al Mundial

La Selección de Guatemala ha dejado ir un gran triunfo en el Dr. Franklin Essed Stadium ante Surinam y así poder meterse al primer puesto del Grupo A en la búsqueda de clasificarse a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. El equipo dirigido por Luis Fernando 'Flaco' Tena dejó ir el resultado dentro de los últimos minutos del compromiso y ahora tendrán que 'remar contra corriente' en las Eliminatorias Mundialistas.

Los guatemaltecos se han complicado de más en la clasificación, pues los primeros resultados no habían sido favorables, dejándolos como un posible eliminado en un momento importante de las clasificatorias de la CONCACAF.

Los chapines dejaron ir el resultado como visitantes | IG: @fedefutguate

Sin nada que decir en la primera parte

El partido entre ambas selecciones se mantuvo con un empate sin anotaciones a lo largo del primer tiempo, por lo que se veía complicado que el Grupo A se equilibrara para los dirigidos por 'El Flaco' Tena; conforme los minutos fueron pasando, el cero se mantenía y se veía aún más difícil que un gol pudiera aparecer en el partido.

Con el primer tiempo dejando un final de 0-0, el encuentro parecía ser inoperante para las posiciones del Grupo A, manteniendo la esperanza en los otros dos equipos del sector o bien, en la segunda mitad con la mira en cambiar el resultado con alguna jugada de mayor peligro.

Decepción en los jugadores guatemaltecos | Captura de YouTube

Fue entonces que, en el segundo tiempo, el partido decidió romperse por completo, generando mucho suspenso con los aficionados locales y visitantes; sin embargo, fue hasta el final del partido cuando la pizarra sufrió modificaciones, aunque el resultado final no las generó tanto en la tabla del sector.

Final frenético

Al minuto 75, Guatemala abrió el marcador con un gran gol de Darwin Lom, quien aprovechó un rebote y con una acrobática volea mandó el balón al fondo de la portería del guardameta surinamés Vaessen; no obstante, eso no sería lo más relevante del partido rumbo al final, pues el marcador se movería de nuevo.

Cuando el partido estaba en el tiempo de agregado a punto de terminar, en una de las últimas jugadas, Virgil Misidjan también aprovechó un rebote y de manera colocada metió un disparo que terminó siendo imposible para el portero chapín, Nicholas Hagen, quien se vio sorprendido por el resultado junto con todo su equipo por dejar ir la victoria.

Este resultado deja a los guatemaltecos como último lugar del grupo con solamente dos puntos y aún a la espera del resultado del partido entre El Salvador y Panamá; mientras que Surinam sigue como líder del sector con cinco puntos, a dos del segundo puesto, que son los salvadoreños a quienes les sacan dos puntos, soñando así con la clasificación directa.

Empate en casa de Surinam | IG: @officialsvb