Dani Olmo se lesiona y enciende alarmas en Barcelona previo al Clásico

El FC Barcelona y la selección española recibieron malas noticias este viernes tras confirmarse que Dani Olmo sufrió un problema muscular en el gemelo izquierdo, lo que lo obligará a regresar a Barcelona para iniciar su recuperación. El jugador no pudo completar el entrenamiento con la selección y fue descartado para los próximos compromisos ante Georgia y Bulgaria.

En partido | AP

¿Qué lesión sufrió Dani Olmo?

A través de un comunicado oficial, la Federación Española de Futbol informó que el atacante azulgrana llegó a la concentración con signos de fatiga muscular, situación que había sido notificada previamente por el club catalán. Aunque su evolución parecía favorable, Olmo volvió a sentir molestias durante la sesión de este viernes, lo que motivó la realización de pruebas médicas que confirmaron una lesión muscular.

El diagnóstico encendió las alarmas en el Barça, que ahora deberá esperar los resultados definitivos para conocer el alcance de la lesión. Por el momento, se estima que el futbolista permanecerá en recuperación durante varios días y regresará a la Ciudad Condal este sábado, mientras el resto del combinado español viaja a Elche para enfrentar a Georgia.

El seleccionador Luis de la Fuente explicó en conferencia de prensa que Olmo “no se encontraba cómodo” y decidió detener el entrenamiento a los 15 minutos para someterse a exámenes médicos. Aunque no se ha confirmado una rotura, las primeras evaluaciones no descartan esa posibilidad, lo que pondría en riesgo su participación en el próximo Clásico frente al Real Madrid, programado dentro de dos semanas.

En acción | AP

Tensión entre Selección de España y Barcelona

La lesión del egarense agrava la tensión existente entre el FC Barcelona y la Federación Española por la gestión física de los jugadores. En el club culé consideran que la selección no ha sido suficientemente cuidadosa con futbolistas que arrastran molestias, como sucedió recientemente con Lamine Yamal.

El joven delantero sufrió problemas en el pubis tras la pasada convocatoria con España y apenas ha podido tener minutos con el conjunto blaugrana, perdiéndose varios partidos de liga y Champions. Pese a ello, Luis de la Fuente lo incluyó nuevamente en la lista de convocados para esta fecha FIFA, algo que causó malestar en el entorno del club.

La situación de Olmo se suma a una racha preocupante de lesiones en el Barcelona. Actualmente, Hansi Flick no puede contar con siete jugadores: Lamine Yamal, Raphinha, Fermín, Gavi, Ter Stegen, Joan García y ahora Dani Olmo. El técnico alemán confía en recuperar a algunos de ellos, especialmente a Lamine, Raphinha y Fermín, para el duelo ante el Girona después del parón.

A dos semanas del Clásico, el panorama se complica para el conjunto azulgrana. La prioridad será recuperar efectivos y evitar nuevos contratiempos físicos en un calendario que no da tregua y que pondrá a prueba la profundidad del plantel dirigido por Flick.

Olmo con Barcelona | AP



