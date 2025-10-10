¡Paliza verdeamarela! Brasil vence 5-0 a Corea del Sur

Brasil, que derrotó 4-1 a Corea del Sur en los octavos de final del Mundial 2022, demostró nuevamente ser demasiado superior para los anfitriones en el partido amistoso presenciado por 66.000 aficionados en una lluviosa noche en Seúl.

Duelo Corea del Sur vs Brasil | AP

Fue apenas la tercera victoria de Brasil en sus últimos 12 partidos como visitante

Brasil, que terminó quinto en las eliminatorias de Sudamérica para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, abrió el marcador a los 11 minutos cuando Bruno Guimaraes filtró un pase a Estevao. El delantero del Chelsea no perdonó al definir desde corta distancia.

Siete minutos después, un gol de Casemiro fue anulado por posición adelantada y el disparo rasante de Rodrygo antes de la media hora fue repelido por el portero, Jo Hyeon-woo.

Amistoso Corea del Sur vs Brasil | AP

Sin mayor reto

Cuatro minutos antes del descanso, Brasil duplicó su ventaja con una jugada bien elaborada. Casemiro encontró a Rodrygo dentro del área, y la estrella del Real Madrid remató combeado para poner el 2-0.

En el 47, Estevao sumó su segundo gol tras aprovechar un error de Kim Min-jae, el defensor del Bayern Múnich, al borde del área. Rodrygo volvió a marcar poco después, convirtiendo sin marca desde dentro del área para el 4-0.

Vinicius Junior | AP

Vinicius Junior, su compañero del Real Madrid, formó la goleada a los 77, sellando una actuación dominante para las cinco veces campeones del mundo y cerrando una noche nefasta para los anfitriones, que apenas inquietaron la defensa brasileña.

El martes, Brasil se enfrentará a Japón, que empató 2-2 con Paraguay más temprano el viernes, para así cerrar la gira del equipo Sudamericano en tierras asiáticas y de este modo concluir la Fecha FIFA de octubre.

Miguel Almirón abrió el marcador en Osaka a los 21 antes de que Koki Ogawa igualara poco después. Diego Gómez restauró la ventaja de Paraguay justo después de la hora, pero Ayase Ueda rescató un empate para los locales con un gol a los 94.

Selección de Brasil | AP