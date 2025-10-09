Miguel Herrera tras empate ante Honduras: "No es tan malo"

Con el empate sin goles en su visita a Honduras, la Selección de Costa Rica complicó su situación en las eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa Mundial 2026. El equipo dirigido por Miguel Herrera ya no tiene margen de error y con tres partidos por disputarse ya no puede permitirse otro error.

Sin embargo, el 'Piojo' no pierde al calma. En la conferencia de prensa posterior al compromiso celebrado en el Estadio General Francisco Morazán, el director técnico mexicano destacó que el empate no sabe "ni a triunfo ni a derrota", pero que tampoco fue un resultado negativo por completo.

Costa Rica y Herrera solo tienen tres puntos por ahora | MEXSPORT

"Veníamos a ganar, con un planteamiento de orden; la tuvimos y no entró. El empate tampoco es malo, ayuda a fortalecernos en la parte anímica, y el trabajo de los muchachos fue bueno", y destacó que tampoco fueron superados ampliamente. "No sufrimos y ellos, en la desesperación, empezaron a patear desde muy lejos".

Miguel Herrera aseguró que dependen de sí mismos

De los tres compromisos que le quedan a los costarricenses, dos serán en su casa, por lo que tienen que aprovechar para fortalecerse con el apoyo de su afición. "Seguimos dependiendo de lo que hagamos y estamos obligados a sacar resultados, ya que perdimos puntos en fechas pasadas".

El 'Piojo' aseguró que no fue malo el empate | MEXSPORT

"Estamos obligados a ganar para meternos en la pelea con Honduras y Haití", y consideró que tácticamente sí tuvieron un mejor desempeño contra la H. "Creo que tácticamente se hizo un buen trabajo. En la semana se hicieron las cosas bien para tratar de lograr lo que hicimos; fue un partido muy disputado".

"En el orden, en manejo de juego, en la atención, el equipo estuvo más concentrado. Ganamos mucho y eso los muchachos lo están entendiendo", y reiteró que quedó satisfecho con lo realizado. "Me gustó el equipo en el desarrollo; me hubiera gustado sacar los tres puntos, pero así es el fútbol".

Costa Rica está en un punto crítico | X: @fedefutbolcrc

¿Qué necesita para clasificar al Mundial 2026?

El próximo partido de Costa Rica será el próximo lunes 13 de octubre. en el Estadio Nacional contra Nicaragua, que hasta el momento solo tiene un punto en la eliminatoria. Mientras que en la Fecha FIFA de noviembre, en las dos últimas jornadas, visitará a Haití el jueves 13 y recibirá a Honduras el martes 18.

Si gana los tres partidos , clasificaría directo con 12 puntos.

Con dos victorias y un empate (8 pts) , podría alcanzar el repechaje si su diferencia de goles supera a la de los segundos de otros grupos.

Si pierde uno o empata más de la cuenta, quedará fuera incluso del repechaje.

Costa Rica ya no tiene margen de error en las eliminatorias | X: @fedefutbolcrc