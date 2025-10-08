Exentrenador de Liga MX es despedido tras hacer ridículo en Europa

El ciclo de Paulo Pezzolano en el Watford llegó a su fin. El club inglés anunció este martes la salida del entrenador uruguayo y de su cuerpo técnico, agradeciendo públicamente su compromiso y profesionalismo durante su breve etapa al frente del equipo.

Pezzolano es destituido en Wattford | X:@WatfordFC

“Watford FC está encantado de confirmar el regreso de Javi Gracia como entrenador después de decidir la destitución de Paulo Pezzolano y su cuerpo técnico, a quienes agradecemos sinceramente sus esfuerzos y compromiso durante su tiempo en el cargo. Les deseamos mucho éxito en el futuro”, expresó la institución a través de un comunicado oficial.

El despido llega a pesar de que el Watford consiguió una victoria reciente ante el Oxford United (2-1) por la décima fecha de la Championship. El equipo marcha en la undécima posición con 12 puntos, producto de tres triunfos, tres empates y tres derrotas, con un balance parejo de 11 goles a favor y 11 en contra.

Pezzolano, de 40 años, cierra así su segunda experiencia como entrenador en Europa tras su paso por el Real Valladolid entre abril de 2023 y diciembre de 2024. En Sudamérica, el técnico uruguayo ha dirigido a Montevideo City Torque, Liverpool de Uruguay, Pachuca de México y Cruzeiro de Brasil, donde dejó buenas sensaciones por su estilo ofensivo y su capacidad para trabajar con planteles jóvenes.

El reemplazante, el español Javi Gracia, no necesita presentación en Vicarage Road. Ya había dirigido al Watford entre enero de 2018 y septiembre de 2019, periodo en el que llevó al club a una histórica final de la FA Cup y a una de sus mejores temporadas recientes en la Premier League.

Con su regreso, el Watford apuesta por la estabilidad y la experiencia para intentar dar el salto a los puestos de ascenso. Gracia tomará el mando de inmediato con la misión de reimpulsar a un equipo que busca reencontrarse con su identidad competitiva.