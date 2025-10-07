Autoridades de Jalisco aseguran que Omar 'N' enfrenta nuevas denuncias

El exfutbolista mexicano Omar 'N', figura histórica de las Chivas de Guadalajara y exdelantero de la Selección Nacional, se encuentra en el centro de una tormenta judicial y mediática. El domingo fue vinculado a proceso por un presunto caso de abuso sexual infantil agravado, y ahora el secretario de Gobierno del Estado de Jalisco, Salvador Zamora, confirmó que existen más denuncias en su contra.

El hombre, de 45 años y originario de Los Mochis, Sinaloa, enfrenta señalamientos por haber abusado de una adolescente en múltiples ocasiones durante los últimos meses, según las investigaciones. De acuerdo con Zamora, las denuncias adicionales están bajo investigación y el Gobierno estatal garantizará que “el delito no quede impune, sin importar la posición o las influencias del imputado”.

Revelaron nuevas acusaciones | MEXSPORT

Más denuncias en curso y un proceso en marcha

Las primeras acusaciones contra Omar Bravo fueron interpuestas el 30 de septiembre, cuando una joven de 17 años lo denunció ante la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes. La denunciante asegura que el exjugador abusó de ella desde 2019, cuando apenas tenía 11 años de edad, y que fue víctima de tocamientos, proposiciones sexuales y amenazas.

Zamora confirmó que no se trata de un solo caso, sino de varios señalamientos que han surgido en los últimos meses. “La denuncia fue presentada este mismo año, hace un par de meses, y no es por un solo caso, es por varios”, declaró el funcionario, quien insistió en que en Jalisco “se castiga a los responsables y se hace justicia”.

Sigue bajo investigación | MEXSPORT

Comparaciones con Cuauhtémoc Blanco

Durante su declaración, el secretario Salvador Zamora también lanzó una crítica directa a Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista, exgobernador de Morelos y actual diputado por Morena, quien en 2023 fue acusado por su hermanastra, Nidia Fabiola Blanco, de intento de violación, aunque posteriormente fue exonerado.

“El exfutbolista Cuauhtémoc Blanco fue exonerado de un tema similar y además en la Cámara de Diputados con los gritos aquellos de ‘No estás solo’. [...] Aquí en Jalisco no importa la persona que sea. No importa si tiene influencias, aquí se castiga a los responsables y se hace justicia”, señaló Zamora, del partido Movimiento Ciudadano.

Lo compararon con Cuauhtémoc | MEXSPORT

Una polémica del pasado vuelve a salir a la luz

A raíz del caso actual, usuarios en redes y medios de espectáculos han recordado un episodio de los inicios de su carrera, el supuesto rechazo de paternidad hacia una hija que tuvo con Claudia Hernández Casas.

Según versiones publicadas en medios de espectáculos, Hernández habría iniciado una relación con el exfutbolsita cuando ella tenía 15 años y él 22. A los 16, quedó embarazada, pero el futbolista se alejó y evitó cualquier contacto con madre e hija, incluso después de que una prueba de ADN confirmara la paternidad.

Ha tenido polémicas previas | MEXSPORT

El caso de Omar 'N' continúa bajo investigación y las autoridades de Jalisco han reiterado su compromiso de actuar sin favoritismos ni excepciones. De confirmarse las acusaciones, el exfutbolista podría enfrentar penas severas por abuso sexual infantil agravado.