Contra la autoridad: Estos son los futbolistas mexicanos que han enfrentado problemas legales

Desde Omar ‘N’ hasta Rafael Márquez, múltiples jugadores en activo y retirados tuvieron problemas con la ley

Omar 'N' | MEXSPORT
Aldo Martínez
6 de Octubre de 2025

Tras la reciente detención de Omar ‘N’, quien fue acusado por presunto abuso sexual a menores, por lo que se unió a una lista negra dentro del balompié mexicano. Ahora, el exjugador de las Chivas, Cruz Azul, entre otros es parte de una serie de futbolistas que tuvieron problemas con las leyes mexicanas.

Omar 'N' en Chivas I IMAGO7

 

¿Cuáles han sido los futbolistas que han enfrentado problemas con la ley?

El más reciente y quizá más sorprendente, fue el del ex portero de Rayados de Monterrey, Omar ‘Gato’ Ortíz. El guardameta fue suplente en su etapa con el equipo del norte y tras su retiro fue acusado de formar parte de una banda de secuestradores.

Otro caso reciente fue el de Rafael Márquez. El ‘Kaiser’ fue acusado de tener una relación con el CJNG, esto después de que se filtró una foto de la lista de ‘contactos’ del grupo de narcotraficantes.

Rafa Márquez I IMAGO7

 

Uno de los más sonados fue sin duda el de Joao Maleck, el joven jugador que prometía ser una de las nuevas joyas del futbol mexicano. Desafortunadamente, tras un accidente de auto, el joven jugador le quitó la vida a dos personas, por lo que fue arrestado, terminando su prometedora carrera.

Joao Maleck | IMAGO7
Otros futbolistas que han tenido problemas con la ley: 

  • Ramon Ramírez: Fue acusado por diferentes motivos, incluyendo homicidio culposo y lesiones tras un accidente de tráfico en 2000 en el que fallecieron cuatro personas.
  • Dieter Villalpando: En 2021 fue acusado de abuso sexual durante una fiesta en Guadalajara.
  • Jesús “Cabrito” Arellano: Enfrentó una acusación de abuso sexual contra su sobrina menor en 2017.
Villalpando | IMAGO7
