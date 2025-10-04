Nicolás Larcamón sobre el empate ante Tigres: "Fue un partido bastante cerrado"

Luego de rescatar el empate en el último minuto ante Tigres, el estratega de Cruz Azul mencionó que el llevarse un punto a casa le sabe a justicia por el rendimiento que mostró el equipo en la Jornada 12 del Apertura 2025.

“Creo que ellos tuvieron quizás un empuje, un aire, cuando nosotros nos tuvimos que abrir un poco más, pero, salvo la acción del gol, no habían tenido casi que situaciones de riesgo más allá de la primera del partido bien rápido al inicio. Pero creo que sabe a justicia al desarrollo del partido, que fue bastante cerrado.”

Imágenes del Cruz Azul vs Tigres | MEXSPORT

Además, añadió que no sintió que en algún momento el equipo fuera dominado por el rival en los 90 minutos.

“No coincido que fuimos superados, creo que en línea general fue cerrado para los dos en todo el tiempo. Creo que en líneas generales siento que por momentos nos hicimos muy fuerte a partir de la tenencia de la pelota, el volumen de juego, quizás esa búsqueda de siempre ser más profundo, de generar más situaciones a partir de ese dominio de pelota. Sí, coincido que tuvo tinte de partido de liguilla. Siento esa sensación de partido cerrado, trabado, donde los dos equipos iban en búsqueda de un resultado, pero sin desconocer la virtuosa en el ataque del rival. Siento yo, esa sensación de querer no perder tiene más que ver con asumir de que estás enfrente de jugadores de muchísima jerarquía y que, si no estás en buen equilibrio, te puede suponer un costo alto", sentenció Larcamón

