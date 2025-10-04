Domina Cruz Azul el “Volcán” Universitario

El Estadio Universitario se prepara para uno de los duelos más atractivos de la Jornada 12 del Apertura 2025: Tigres frente a Cruz Azul. Ambos equipos llegan en gran momento y se mantienen en la parte alta de la tabla, con solo una derrota cada uno en lo que va del torneo. Los felinos ocupan actualmente el quinto lugar, mientras que la Máquina se ubica en la cuarta posición.

Técnico de Tigres, Guido Pizarro I IMAGO7

MÁS TRIUNFOS DE LA MÁQUINA EN EL UNI

A pesar de la paridad en el presente certamen, los antecedentes recientes en el “Volcán” favorecen claramente al conjunto celeste. En los últimos 10 enfrentamientos disputados en el Universitario, Cruz Azul ha salido victorioso en cinco ocasiones, por solo dos triunfos de Tigres, mientras que el resto se ha saldado con empates.

Rotondi y Jesús Corona I IMAGO7

NUEVE AÑOS ANOTANDO EN EL “VOLCÁN”

El dominio cementero en territorio regiomontano no es casualidad. Desde el año 2016, Cruz Azul no se ha ido sin marcar gol en el Universitario. Son ya nueve años consecutivos en los que la Máquina ha logrado vulnerar el arco felino al menos una vez en cada visita.

Tigres, por su parte, buscará romper esa racha y hacerse fuerte en casa ante un rival que históricamente le ha complicado los partidos en el “Volcán”. El equipo dirigido por Guido Pizarro necesita un triunfo para escalar posiciones y acercarse a los primeros lugares de la clasificación.

Equipo de Tigres I IMAGO7

Cruz Azul llega con la motivación de mantenerse en zona de privilegio y confirmar su buena forma bajo el mando de Nicolás Larcamon. Con un plantel equilibrado y una ofensiva productiva, los celestes intentarán mantener su hegemonía en el norte.

Ambos equipos atraviesan un gran momento en la Liga MX, lo que anticipa un encuentro de alta intensidad. Tigres buscará apoyarse en su afición para romper la mala racha ante la Máquina, mientras que Cruz Azul intentará extender su dominio en el Universitario y afianzarse como uno de los equipos más sólidos del torneo.

El “Volcán” promete una noche de emociones, historia y futbol entre dos de los clubes más poderosos del país.

Técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamon I IMAGO7