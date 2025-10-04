Martín Varini tras la derrota ante Atlas: "Fue una noche con muchos errores"

Después de que Bravos de Juárez cayó en la cancha del Estadio Jalisco ante Atlas y terminó su racha de dos juegos al hilo sin derrota, el entrenador del equipo Fronterizo, Martín Varini, aseguró que su equipo tuvo una mala noche, misma que fue precedida de errores puntuales de sus dirigidos.

“Es normal que después de ganarle a León y Pumas, nuestro trabajo es que ellos tengan ilusión; nosotros no hablamos de liguilla, pensamos en cada juego. Si te equivocas, lo pagas; fue una mala noche, fueron errores muy puntuales, que contra otros rivales hemos resuelto bien; son cuestiones muy puntuales a trabajar. Esto es largo y faltan cinco fechas y no nos creemos en liguilla, nos quedan rivales muy difíciles”.

Imágenes del Atlas vs Juárez | MEXSPORT

De igual manera, reconoció que la derrota de su equipo se derivó de errores en ofensiva y un gran momento del equipo Rojinegro por algunos minutos de la parte final del primer tiempo, luego de que no supieron gestionar cuando Atlas tomó las riendas del encuentro.

“Es un análisis de un partido un poco raro; el equipo inicia bien con 15 minutos muy buenos, donde generamos peligro, desde el mano a mano de Rodó que no logramos concretar. Esto fue muy rápido y no logramos gestionar esos tres minutos que se nos fueron encima; se veía que venía el empate. El mérito de ellos es que fueron muy efectivos, no hay cosas para reprochar más allá del resultado; no es el resultado que queríamos, pero tenemos la madurez de aceptar y ahora tendremos que prepararnos para la parte final del torneo”, agregó.

Atlas sacó la victoria en el Jalisco | IMAGO7

Al final, destacó que su equipo enfrentó a un equipo que tiene jugadores que vienen de un gran momento, como los atacantes de Atlas, Diego González y Uros Durdevic.

”Ellos venían de un juego ganado después de mucho tiempo sin ganar, tienen grandes jugadores con un Diego González en gran momento y ‘Djuka’ poderoso; fueron tres minutos muy buenos de ellos y después en el tercer gol no entendí lo que pasó, Atlas hizo bien las cosas y fue muy meritorio lo de esta noche”, concluyó.

