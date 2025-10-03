Atlas vence a Juárez en el Estadio Jalisco y se mete en la pelea por el Play-In

Los Rojinegros están de regreso. Atlas venció 3 a 1 a Bravos de Juárez en la cancha del Estadio Jalisco. El equipo Rojinegro hiló su segundo juego consecutivo con victoria y mantiene su racha positiva tras hilvanar tres juegos sin perder ante su afición.

En los primeros minutos del encuentro, se hizo presente un error en zona defensiva del Atlas, por lo que de esta manera llegó el gol de Juárez. Jesús Murillo envió un centro largo para Óscar Estupiñan, quien ganó la espalda de los defensores y de cabeza firmó el 0 a 1.

Imágenes del Atlas vs Juárez | MEXSPORT

El tanto de la visita fue un duro golpe para los Rojinegros; pese a ello, los dirigidos por Diego Cocca reaccionaron pronto en el juego e igualaron el marcador. En una gran jugada elaborada, se sancionó un penal sobre Mateo García, por lo que la jugada siguió y terminó en gol.

Pese a que llegó el tanto de los Rojinegros, el árbitro central sancionó la pena máxima, misma que convirtió Uros Durdevic para igualar el encuentro 1 a 1 y reanimar a la afición en el Jalisco.

Imágenes del Atlas vs Juárez | MEXSPORT

Después de la igualada, Atlas se creció en el juego y de esta manera tomó los hilos del partido hasta darle la vuelta al marcador. Sergio Hernández desbordó por la banda izquierda y envió un centro para Diego González, quien apareció y con potente remate de cabeza colocó el 2 a 1 para hacer vibrar al Coloso de la Calzada Independencia.

Ya en la parte complementaria fue un trámite para el conjunto Rojinegro, luego de que desactivaron a Juárez y convirtieron el tanto que les dio la victoria. En un contragolpe, Paulo Ramírez llegó con ventaja y, en lugar de asistir a sus compañeros, sacó un disparo cruzado para cerrar el marcador con el 3 a 1 final.

Imágenes del Atlas vs Juárez | MEXSPORT

Con el marcador a favor y el gran momento que vivía el cuadro de los Zorros, la afición se entregó a su director técnico, Diego Cocca, luego de que entonaron el clásico cántico del bicampeonato: “Vení, vení, canta conmigo que un amigo vas a encontrar, que de la mano de Diego Cocca, todos la vuelta vamos a dar”.

Regresó la alegría al Jalisco, regresaron los goles y los triunfos en el proyecto de Diego Cocca; después de seis juegos sin victoria, la afición de la Academia sigue con vida en el torneo.