¡Surreal! Árbitro del Atlas vs Juárez anula gol rojinegro y marca penal

Este viernes por la noche, en la cancha del Estadio Jalisco, los Rojinegros del Atlas recibieron a los Bravos de Ciudad Juárez, donde el árbitro central del encuentro fue el protagonista del primer tiempo gracias a una marcación que pudiera parecer surreal en el futbol moderno.

Los dirigidos por Diego Cocca comenzaron perdiendo el encuentro a los dos minutos, gracias a un gol tempranero de Óscar Estupiñan, por lo que los rojinegros se volcaron al ataque en busca del tanto que empatara el partido.

Imágenes del Atlas vs Juárez | MEXSPORT

Justo antes de que se cumpliera la media hora de juego, la ofensiva rojinegra logró su cometido y consiguió la igualdad, aunque el árbitro Yonatan Peinado, decidió anular el gol para marcar un penal a favor del cuadro jalisciense.

Después de la revisión en el VAR, el central dio por bueno el penal, mismo que convirtió en gol el atacante serbio Uroš Đurđević para empatar el marcador antes de que terminara la primera mitad en el Estadio Jalisco.

Imágenes del Atlas vs Juárez | MEXSPORT

Atlas remontó el marcador

Después de la desconcertante escena en la cancha del dos veces mundialista, los Rojinegros aprovecharon el descontrol generado y se pusieron al frente apenas dos minutos después de la igualada.

A los 33 de tiempo corrido, luego de una recuperación en medio campo, los rojinegros comenzaron a tejer la jugada que terminó con el centro de Sergio Hernández para Diego González y así marcar el segundo del partido.

Imágenes del Atlas vs Juárez | IMAGO7