La corredora olímpica, Paola Morán, es nueva nutrióloga del Atlas

La velocista mexicana, Paola Morán, es la nueva nutrióloga del Atlas. La atleta tapatía se integró al equipo de trabajo del conjunto Rojinegro varonil, por lo que ahora forma parte de la estructura de la institución Rojinegra.

Juegos Panamericanos 2019 | IMAGO7

Desde el mes pasado, Morán dejó la pista de tartán para unirse a las filas del conjunto Rojinegro como nutricionista del primer equipo, esto después de que la atleta mexicana se graduó como nutrióloga en el Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Guadalajara.



La velocista tapatía se integró al equipo de trabajo del Atlas varonil desde hace un mes como nutrióloga, después de que estudió Nutrición y Bienestar Integral.



La ahora nueva nutrióloga del Atlas estuvo presente en el entrenamiento del equipo en las instalaciones de la Academia Aga, como parte de los trabajos finales del equipo de cara al compromiso de este viernes ante Bravos de Juárez.

Equipo del Atlas | IMAGO7

Además de su licenciatura en el Tecnológico de Monterrey, Paola Morán el pasado mes de agosto finalizó su máster en Entrenamiento y Nutrición Deportiva en la Universidad Europea de Madrid (UEM).



Con su llegada a los Rojinegros del Atlas, la atleta de 28 años de edad tendrá su primera etapa como profesional en el área de la salud con un equipo de primera división, luego de que en su etapa como velocista representando a México, combinó los estudios junto a su carrera como atleta mexicana.

CAPTURA DE PANTALLA

En su carrera como deportista representando a México, cuenta con una larga trayectoria como atleta, después de que consiguió la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, semifinalista en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en París 2024 en la prueba de los 400 metros planos, además de ser campeona siete veces en las Olimpiadas Nacionales.



Además de dar de qué hablar deportivamente al representar a México, la tapatía es recordada como una de las atletas que alzaron la voz ante la reducción de su beca tras los Juegos Olímpicos de París 2024, además de exponer el nulo apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, ya que no le habían pagado su beca desde 2021.



Paola Morán | IMAGO7