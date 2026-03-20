‘Respeto, amor y resiliencia’: Anderson Silva y el mensaje de la historia de su carrera

Anderson Silva, uno de los empleadores más importantes de la categoría peso mediano de la UFC habló en exclusiva para RÉCORD sobre el reestreno de su serie biográfica, Anderson ‘Spider’ Silva de Pramount+ en Estados Unidos, recalcando los valores que representa el trabajo duro en busca de los sueños.

Anderson 'Spider' Silva de Paramount + | Paramount+

¿Qué dijo Silva sobre su carrera?

Durante una entrevista para RÉCORD, uno de los máximos exponente de las artes marciales mixtas en brasil y en el mudo, habló sobre el mensaje que le gustaría transmitir en su serie, destacando el trabajo hecho por la producción para lograrlo.

El mensaje de este programa es sobre el respeto, la pasión el amor y la resiliencia, no se trata de apelar sino de cuánto amas tus sueños y cuanto tienes que sacrificar para que tus sueños tengan éxito en tu vida”, declaró Silva.

Anderson 'Spider' Silva de Paramount+ | Paramount+

Sila también señaló que pese a retratar su vida a través de cámaras, no hay un ‘momento perfecto’ que haya creado, sino que todo lo hecho por la producción del show hizo que cada momento valiera la pena.

“No tengo un momento perfecto. Cada momento dentro de este programa de televisión, es asombroso para mí, es fantástico”, concluyó Anderson Silva para RÉCORD.

Anderson 'Spider' Silva de Paramount+ | Paramount+

La leyenda de Silva

Anderson Silva es uno de los peleadores más grandes de las artes marciales mixtas en el mundo de la UFC. El brasileño logró imponer el récord de más tiempo con el cinturón de los pesos medianos entre 2006 y 2013.

Tras una exitosa carrera, Silva se retiró en 2020, dejando un legado de 23 años en el deporte de contacto. En 2023 fue incorporado al salón de la fama, inmortalizando su marca de 34-11 (1 NC). Su historia de resiliencia, crecimiento y camino al trono está disponible a través de las plataformas de Paramount+ con el reestreno de su serie biográfica, Anderson ‘Spider’ Silva.