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¡Continúa el dominio! Jannik Sinner vence a Daniil Medvedev y se corona en Indian Wells

Jannik Sinner levantó el título de Indian Wells | AP
Jannik Sinner levantó el título de Indian Wells | AP
Rafael Trujillo 18:48 - 15 marzo 2026
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El tenista italiano conquistó un nuevo título y mantiene el dominio junto con Alcaraz

El dominio Sinner-Alcaraz sigue más fuerte que nunca. A pesar de que Daniil Medvedev sorprendió al mundo al imponerse ante Carlos Alcaraz en la Semifinal, no pudo hacer lo mismo ante Jannik Sinner quine, tras dos sets muy reñidos, levantó el título del Indian Wells

Con este resultado, el tenista italiano finalmente pudo levantar su primer título en el torneo californiano y el sexto ATP Masters 1000 de su carrera, reponiendose ante las duras derrotas en el Australian Open y en el torneo de Doha.

Jannik Sinner con el título de Indian Wells | AP

Ganó en sets corridos

Aunque la batalla ante Medvedev fue aún más dura de lo que se esperaba llevando cada set hasta el tie break, el italiano supo dominar al ruso y así coronarse en tierras estadounidenses. Incluso logró levantar un 0/4 en el desempate del segundo set.

Con el triunfo ante Medvedev, el italiano, sigue inclinando la balanza en los enfrentamientos directos a su favor. Aunque Sinner cedió los seis primeros enfrentamientos ante Medvedev, ya domina por 9-7 el historial ,incluyendo los nueve duelos más recientes sobre superficie dura y las últimas cuatro finales disputadas entre ambos.

Sinner domina la rivalidad ante Medvedev | AP

Un nuevo logro en su carrera

Con el triunfo obtenido en el desierto de california, Sinner completó una gesta histórica convirtiéndose en el tercer hombre capaz de ganar los seis torneos ATP Masters 1000 de superficie dura que conforman el calendario (Indian Wells, Miami, Canadá, Cincinnati, Shanghái, París), siguiendo los pasos del suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic.

Este título también convierte a Jannik Sinner en el primer jugador que logra ganar dos títulos ATP Masters 1000 de forma consecutiva sin entregar un set en la historia de la categoría (desde 1990). Esto después de haber conquistado en Másters de París el año pasado.

Sinner recuperó la cima del ránking del ATP | AP
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