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Sabalenka tumba a Rybakina para su primer título en Indian Wells

Aryna Sabalenka ganó Indian Wells | AP
Álex Martínez 15:23 - 15 marzo 2026
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La mejor tenista del mundo, Aryna Sabalenka, es la campeona de Indian Wells

El partido duró dos horas y 34 minutos, y Sabalenka se impuso tras remontar y salvar una bola de partido de su rival en el tie-break. De esta forma, la bielorrusa se vengó de Rybakina por la derrota en la final del Abierto de Australia. Aryna ganó Indian Wells por primera vez, y en total ha triunfado diez veces en torneos de la serie 1000.

Aryna Sabalenka ganó Indian Wells | AP

Además, se convirtió en la cuarta jugadora con un número de dos dígitos de títulos en estos torneos desde la introducción del formato en 2009, después de Serena Williams (13), Iga Świątek (11) y Victoria Azarenka (10).

Sabalenka pudo haber terminado el partido antes del tie-break. Fue la primera en conseguir un quiebre en el tercer set, en un juego en el que Rybakina tenía un 40:0 a su favor. Mantuvo esa ventaja hasta el 5:4, cuando sacaba para el título. Pero Rybakina también jugó a un nivel superlativo y logró forzar el tie-break.

Aryna Sabalenka ganó Indian Wells | AP

La tenista kazaja tuvo sus oportunidades allí, ¡incluso una bola de partido! Sin embargo, no pudo mantener esa ventaja. Sabalenka se llevó el título en Indian Wells, después de haber perdido dos finales.

Los aficionados ahora dirigen su atención a Miami, donde la bielorrusa participará como actual campeona.

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