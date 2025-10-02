¿Cómo le va a los Rayados sin Sergio Canales en el 2025?

Sergio Canales se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes de Monterrey desde su llegada. Su capacidad para generar juego y distribuir balones lo convierte en un referente dentro del esquema ofensivo del equipo, y su presencia en la cancha suele marcar la diferencia en los resultados.

Gol de Sergio Canales al América | IMAGO7

Sin tiempo para su regreso

No obstante, durante el año 2025, Canales ha tenido que ausentarse en varias ocasiones debido a problemas físicos. Hasta el momento, el club no ha emitido un comunicado oficial sobre el tiempo exacto que estará fuera, generando incertidumbre sobre su disponibilidad en los próximos partidos.

Una de sus ausencias más recientes ocurrió en la Jornada 11 del Apertura 2025, cuando Monterrey se enfrentó a Santos Laguna. A pesar de que Canales no pudo disputar el encuentro, Rayados logró imponerse y obtener la victoria, lo que demuestra que el equipo cuenta con recursos para adaptarse en ciertas situaciones sin su mediocampista estrella.

En contraste, en la Jornada 1 del mismo torneo, Monterrey enfrentó a Pachuca sin el español en el campo. Aquella vez, el equipo sufrió una contundente derrota por 3-0, evidenciando la importancia de Canales para la generación de juego y la fluidez ofensiva de Rayados.

Equipo de Rayados de Monterrey | IMAGO7

Seis partidos en el 2025 sin Canales

Hasta ahora, Canales ha faltado a seis encuentros durante este 2025. De esos partidos, Monterrey consiguió ganar cuatro y perdió dos, lo que refleja un balance mixto, el equipo puede conseguir resultados positivos sin él, pero no siempre logra mantener su rendimiento habitual.

El impacto de su ausencia se percibe especialmente en la creación de oportunidades y en la organización del medio campo. Los partidos en los que no ha estado han mostrado que Rayados depende de su visión de juego y su capacidad para conectar a los delanteros con el resto del equipo.

A pesar de estas ausencias, el equipo ha demostrado resiliencia y profundidad en su plantilla, logrando salir adelante en algunos compromisos sin la presencia de Canales. Sin embargo, los resultados indican que su aporte sigue siendo determinante en partidos más exigentes o ante rivales complicados.

Último juego de Sergio Canales | IMAGO7

Los partidos que se ha perdido Canales

Clausura 2025

J14 vs Tigres / Rayados perdió 2-1

J15 vs Chivas / Rayados ganó 3-1

J16 vs América / Rayados ganó 1-0

J17 vs León / Rayados ganó 2-0

Apertura 2025

J1 vs Pachuca / Rayados perdió 3-0

J11 vs Santos / Rayados ganó 1-0

Rayados en el Apertura 2025 | IMAGO7