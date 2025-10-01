“Europa puede esperar”: Loco Abreu pide calma con el futuro europeo de Gilberto Mora

Sebastián “Loco” Abreu, actual entrenador de los Xolos de Tijuana, habló con franqueza sobre el futuro de Gilberto Mora, una de las joyas juveniles más prometedoras del futbol mexicano. El uruguayo destacó la calidad y proyección del mediocampista, pero dejó claro que su proceso debe llevarse con paciencia para no arriesgar su desarrollo en un momento clave de su carrera.

Gilberto Mora celebrando | imago7

Mora, de apenas 16 años, ya está en la mira de equipos de talla mundial como Real Madrid y Manchester United, según confirmó Abreu. Sin embargo, el técnico charrúa consideró que aún no es momento de emigrar: “Cuando cumpla los 18 años es el momento en el que debe dar el salto; antes de eso no conviene”, afirmó. Para el “Loco”, la prioridad del jugador debe ser consolidarse en la Liga MX antes de pensar en Europa.

Un ascenso meteórico en el futbol mexicano

Gilberto Mora ha tenido un crecimiento vertiginoso. En cuestión de meses pasó de ser parte de la Selección Sub-20 a ganarse un lugar en el combinado mayor, donde incluso colaboró en la obtención de la Copa Oro 2025. Su madurez y rendimiento lo han convertido en una de las figuras más seguidas del balompié nacional, lo que ha despertado el interés de clubes internacionales.

Para Abreu, esa proyección es un arma de doble filo. “El interés de potencias europeas refleja su talento, pero debe llegar preparado y en plenitud a ese reto. No queremos acelerar un proceso que todavía necesita maduración”, recalcó. El técnico uruguayo insistió en que las exigencias del futbol europeo requieren que el jugador llegue con mayor experiencia y solidez física.

El presente de Mora en Xolos y el Tri Sub-20

Actualmente, Mora milita en Xolos y se ha convertido en una pieza importante dentro del plantel. Su capacidad para generar juego desde el mediocampo lo perfila como un líder natural, a pesar de su juventud. Además, continúa siendo parte de las selecciones juveniles, donde su talento lo coloca como referente de la nueva generación.

Gran promesa | imago7

Este martes, Mora volverá a la acción en el Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana, en un duelo clave frente a España. Ambas selecciones llegan con la necesidad de ganar, y el mediocampista azteca será uno de los elementos a seguir en un partido que podría marcar un nuevo hito en su corta pero ascendente trayectoria.

Europa puede esperar

Abreu fue contundente al señalar que el objetivo inmediato de Mora debe ser consolidarse en México y aprovechar al máximo los minutos que tenga tanto en Liga MX como en competiciones internacionales juveniles. “Antes de pensar en Europa, debe completar etapas aquí. Cuando cumpla los 18, será distinto. Ahora lo que toca es aprender, sumar experiencia y estar listo para lo que venga”, puntualizó el estratega.

Mora y su afición | imago7

El futuro de Gilberto Mora parece estar escrito en letras grandes, pero su presente exige paciencia. Si mantiene el ritmo y consolida su formación en el futbol mexicano, el salto a Europa llegará de forma natural y con las condiciones idóneas para triunfar. Por ahora, la recomendación del “Loco” es clara: calma, madurez y tiempo antes de dar el gran salto.