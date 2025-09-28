Analista de ESPN ‘explota’ contra el arbitraje: “Como pueden ser tan est…”

El analista del líder mundial liberó su molestia por la expulsión del jugador celeste en sus redes sociales

Varios explotaron contra el arbitraje del Cruz Azul vs Xolos
Varios explotaron contra el arbitraje del Cruz Azul vs Xolos | IMAGO7
Marcos Olvera García
28 de Septiembre de 2025

Este domingo, en el cierre de la jornada 10 del Apertura 2025, Cruz Azul se quedó con un jugador menos después de la expulsión de Jorge Rodarte a los cinco minutos del encuentro.

La roja, que fue analizada por el VAR después de que el colegiado ya había tomado su decisión, vino después de que el canterano celeste, que controlaba el esférico, dio un pase, dejando el pie estirado y haciéndole una plancha al jugador de Xolos.

Briseño se quejó del arbitraje | CAPTURA
La acción, que dejó a Cruz Azul con un jugador menos, generó polémica en redes sociales, desatando el coraje de varios analistas del futbol nacional, entre ellos, de Miguel Ángel Briseño.

El analista de ESPN hizo uso de sus redes sociales para externar su opinión sobre el trabajo arbitral, asegurando que los árbitros son muy estúpidos, entendiendo que el golpe del canterano celeste vino precedido de un pase.

Imágenes del Tijuana vs Cruz Azul | IMAGO7
"Cómo pueden ser los árbitros tan estúpidos. ¿¿¿¿Cómo vas a dar un pase y una plancha al mismo tiempo????? Roja a Rodarte al minuto 4", externo Briseño.

Analistas arbitrales también señalan error arbitral

Varios expertos en el ámbito deportivo, y también en el arbitral, señalaron que Jorge Abraham Camacho se equivocó al expulsar al canterano celeste, asegurando que no hay intención y que ni siquiera debería haberse considerado esa acción como falta.

Imágenes del Tijuana vs Cruz Azul | IMAGO7
