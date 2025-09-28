Jesús Corona considera la etapa de los Juegos Olímpicos como la mejor de su carrera

El arquero de Xolos de Tijuana vivirá sus últimos instantes como portero profesional

Jesús Corona considera la etapa de los Juegos Olímpicos como la mejor de su carrera
La Final en Wembley | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco
28 de Septiembre de 2025

Uno de los grandes arqueros de los últimos años colgará los guantes en unos instantes más. José de Jesús Corona le dirá adiós al futbol tras una exitosa carrera, en la que varios grandes momentos destacan, como lo fue los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

En palabras del mismo Corona, aquella fue la mejor etapa de su carrera como cancerbero. En entrevista con David Faitelson, Corona añadió que la justa olímpica y los dos años que vinieron después, fueron los mejores de toda su extensa trayectoria.

En Londres | MEXSPORT
En Londres | MEXSPORT

"Hay diferentes etapas, pero en una de las etapas que tuvo muy buen desempeño fue en los Juegos Olímpicos. En esa etapa, de 2012 a 2013, tuve un muy buen nivel y me sentí con mucha confianza. Fue de las mejores etapas que viví", añadió el histórico guardameta.

La Final | MEXSPORT
La Final | MEXSPORT

Reconocimiento de leyendas

Aquel hito no pasó desapercibido por nadie, ni por aficionados o por leyendas del mismo futbol mexicano. El exportero de Cruz Azul destacó que en la actualidad, varias personas le recuerdan el logro, entre ellos Cuauhtémoc Blanco.

La Final | MEXSPORT
La Final | MEXSPORT

"Gente del medio futbolístico, uno de ellos Cuauhtémoc, él lo reconoció. Siempre me dice: 'que cosa hicieron'. Que esa clase de jugadores te reconozcan algo así, te llena de orgullo", comentó Corona.

Despedida ante el club de sus amores

El adiós de José de Jesús Corona será ante al club que le entregó la mayor cantidad de partidos en su carrera: Cruz Azul. Con La Máquina, ‘Chuy’ logró levantar pocos trofeos, pero uno lleno de historia.

"Honor a quien honor merece. Hoy se retira de las canchas un grande, multicampeón con La Máquina y enorme líder. Muchas gracias por todo, Chuy. Éxito en los proyectos que vengan. Sin duda eres y serás: Azul DePorVida", comentó el equipo previo al partido.

La Final | MEXSPORT
La Final | MEXSPORT

TE PUEDE INTERESAR

Tigres suma una nueva victoria como visitante

Querétaro | 28/09/2025

¡Zarpazo al gallinero! Tigres se aferra al Top 5 tras vencer a Querétaro en La Corregidora
Corona se despide de las canchas este domingo

Cruz Azul | 28/09/2025

Yosgart Gutiérrez se despide de J.J. Corona: "Hoy se va uno de los mejores"
Cruz Azul lanza emotiva despedida a Jesús Corona

Cruz Azul | 28/09/2025

Cruz Azul lanza emotiva despedida a Jesús Corona previo a duelo ante Tijuana
Te recomendamos
Rafael Guerrero debutó con Tigres tras 12 meses de recuperación por lesión
Futbol
Liga MX

LO ÚLTIMO

 