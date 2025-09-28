Jesús Corona considera la etapa de los Juegos Olímpicos como la mejor de su carrera

Uno de los grandes arqueros de los últimos años colgará los guantes en unos instantes más. José de Jesús Corona le dirá adiós al futbol tras una exitosa carrera, en la que varios grandes momentos destacan, como lo fue los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

En palabras del mismo Corona, aquella fue la mejor etapa de su carrera como cancerbero. En entrevista con David Faitelson, Corona añadió que la justa olímpica y los dos años que vinieron después, fueron los mejores de toda su extensa trayectoria.

En Londres | MEXSPORT

"Hay diferentes etapas, pero en una de las etapas que tuvo muy buen desempeño fue en los Juegos Olímpicos. En esa etapa, de 2012 a 2013, tuve un muy buen nivel y me sentí con mucha confianza. Fue de las mejores etapas que viví", añadió el histórico guardameta.

La Final | MEXSPORT

Reconocimiento de leyendas

Aquel hito no pasó desapercibido por nadie, ni por aficionados o por leyendas del mismo futbol mexicano. El exportero de Cruz Azul destacó que en la actualidad, varias personas le recuerdan el logro, entre ellos Cuauhtémoc Blanco.

La Final | MEXSPORT

"Gente del medio futbolístico, uno de ellos Cuauhtémoc, él lo reconoció. Siempre me dice: 'que cosa hicieron'. Que esa clase de jugadores te reconozcan algo así, te llena de orgullo", comentó Corona.

Despedida ante el club de sus amores

El adiós de José de Jesús Corona será ante al club que le entregó la mayor cantidad de partidos en su carrera: Cruz Azul. Con La Máquina, ‘Chuy’ logró levantar pocos trofeos, pero uno lleno de historia.

"Honor a quien honor merece. Hoy se retira de las canchas un grande, multicampeón con La Máquina y enorme líder. Muchas gracias por todo, Chuy. Éxito en los proyectos que vengan. Sin duda eres y serás: Azul DePorVida", comentó el equipo previo al partido.

La Final | MEXSPORT