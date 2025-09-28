¡Zarpazo al gallinero! Tigres se aferra al Top 5 tras vencer a Querétaro en La Corregidora

En el Estadio Corregidora, Tigres se impuso a Querétaro en la Jornada 11 del Apertura 2025 con un triunfo sólido que les permitió mantenerse en la parte alta de la tabla. Desde los primeros minutos, el equipo regiomontano mostró mayor peligro ofensivo con un disparo de André-Pierre Gignac al minuto 7, que marcó la primera llegada clara del encuentro.

Después de insistir en varias ocasiones, Tigres logró abrir el marcador al minuto 30 gracias a un zurdazo dentro del área de Juan Brunetta, quien venció al arquero Guillermo Allison con un disparo colocado al lado derecho. Ángel Correa también probó suerte en repetidas ocasiones, aunque sus intentos fueron contenidos por la defensa y el portero rival.

Brunetta abrió el marcador en casa de Gallos | MexSport

Rugido en La Corregidora

Querétaro buscó reaccionar con algunas aproximaciones, pero no logró concretar frente al arco de Nahuel Guzmán. La situación se complicó aún más para los locales cuando al minuto 42, Coronel fue expulsado tras una dura entrada sobre Joaquim Pereira, dejando a los Gallos con un hombre menos antes del descanso.

En el inicio del segundo tiempo, Tigres mantuvo la presión. Bernardo Parra fue el primero en intentar ampliar la ventaja con un disparo al arranque de la segunda parte; sin embargo, fue Marcelo Flores quien al 54 puso el 2-0 tras definir con pierna derecha dentro del área, aprovechando una defensa desorganizada del conjunto queretano.

'Chelo' Flores incrementó la ventaja | MexSport

Querétaro tuvo la oportunidad de acercarse al minuto 49, cuando Francisco Venegas, ex jugador de Tigres, probó un disparo de zurda que Guzmán logró contener. Pese al esfuerzo, los Gallos no encontraron claridad al ataque y siguieron sufriendo con la intensidad de la ofensiva felina.

Querétaro sin respuesta en casa

Tigres estuvo cerca de aumentar la ventaja al minuto 65 con un disparo de Gignac dentro del área, pero el francés mandó la pelota por encima del arco. Más tarde, al 79, Ángel Correa volvió a exigir a Allison con un potente disparo, aunque el arquero local evitó el tercer gol con una buena atajada.

Ángel Correa fue uno de los jugadores más participativos | MexSport

En la recta final, Gallos recibió una última oportunidad para meterse en el partido. Al minuto 94, el árbitro marcó un penal a su favor tras una falta de Rafael Guerrero en el área. Pablo Barrera tomó la responsabilidad, pero mandó su disparo por encima del arco, dejando escapar la posibilidad del descuento.

Con este resultado, Tigres llegó a 22 puntos y se mantiene en la quinta posición de la tabla general, confirmando su buen paso en el torneo. Querétaro, en cambio, sigue hundido en el lugar 17 con apenas ocho unidades, complicando aún más su panorama en el certamen.

Tigres se ubica dentro de los mejores cinco equipos del torneo | MexSport