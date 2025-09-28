¿Nahuel Guzmán es el mejor portero de la Liga MX?

Nahuel Guzmán sigue escribiendo historia en el futbol mexicano. El arquero de Tigres alcanzó recientemente un registro que lo coloca en la élite de la Liga MX: frente al Atlas sumó su partido número 163 sin recibir gol en once años de trayectoria en el balompié nacional. Un logro que confirma su vigencia y constancia desde su llegada al club regiomontano en 2014.

QUINTO ARQUERO CON MÁS CEROS

Con esa cifra, el argentino se convirtió en el quinto portero con más ceros colgados en la historia de la liga, un mérito reservado para figuras legendarias de la portería mexicana. Guzmán no solo alcanzó esa marca, sino que lo hizo en un lapso más corto que cualquiera de los otros porteros.

Patón Guzmán l IMAGO7

ESTÁ POR DETRÁS DE GRANDES ARQUEROS

En este listado histórico, Nahuel aparece detrás de nombres de peso como Jesús Corona, Óscar “Conejo” Pérez, Oswaldo Sánchez y Adolfo Ríos, quienes marcaron época en el arco del futbol mexicano. Sin embargo, lo distintivo del “Patón” es la rapidez con la que logró escalar a ese grupo selecto, superando a muchos en efectividad.

La importancia de Guzmán para Tigres va mucho más allá de las estadísticas. Desde su llegada, ha sido pieza fundamental para construir una de las eras más exitosas en la historia del club, donde no solo aporta atajadas determinantes, sino también liderazgo y carácter en momentos clave.

Nahuel Guzmán ante Pumas l IMAGO7

LOS TÍTULOS DEL “PATÓN” EN MÉXICO

En cuanto a títulos, su palmarés es inigualable dentro de la institución auriazul: cinco títulos de Liga MX, además de cuatro Campeón de Campeones, la tan anhelada Concacaf Champions Cup en 2020 y dos Campeones Cup, logros que lo consolidan como referente absoluto en la portería.

Su estilo particular, mezcla de seguridad bajo los tres palos con una personalidad extrovertida y provocadora, lo ha convertido en un ídolo para la afición felina y en un personaje polémico para sus rivales. Guzmán no pasa desapercibido, dentro y fuera de la cancha.

Patón Guzmán en Liga MX l IMAGO7

¿EL MEJOR DE LA HISTORIA?

La pregunta inevitable es si Nahuel Guzmán puede considerarse el mejor portero en la historia de la Liga MX. Su récord y sus títulos lo colocan en la discusión, aunque el debate se abre al compararlo con otros íconos que marcaron diferentes épocas del futbol mexicano.

Lo cierto es que, más allá de preferencias, el “Patón” ya dejó una huella imborrable. Su lugar en la historia está asegurado: un arquero extranjero que no solo ganó campeonatos, sino que también desafió récords y se convirtió en sinónimo de grandeza en la Liga MX.

Liga MX con el Patón Guzmán l IMAGO7