Tigres lanza emotivo documental de Nahuel Guzmán

Tigres presentó dentro de su Informe de Sostenibilidad 2024 un inspirador documental sobre Nahuel Guzmán, donde se relata cómo el portero argentino transformó una sanción disciplinaria en una experiencia significativa de impacto social.

La historia se centra en el cumplimiento de la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la FMF en abril de 2024, cuando Guzmán fue suspendido 11 partidos y obligado a realizar 40 horas de trabajo comunitario.

Nahuel Guzmán es bastante conocido por su polémica actitud | MexSport

CreeSer y el compromiso social de Tigres y Nahuel Guzmán

La elección de CreeSer no fue casualidad: la organización trabaja con metodologías lúdicas y colaborativas, utilizando el juego, el arte y el deporte para fomentar habilidades socioemocionales en niños y jóvenes. Esta filosofía conectó de inmediato con la personalidad del 'Patón' Guzmán, quien se entregó de lleno a la experiencia.

El arquero visitó cuatro instituciones educativas de las zonas Altamira y La Campana: la Primaria Ford 17 Úrsula Villarreal, la Primaria 5 de Octubre, la Secundaria 35 Elvira Maldonado y la Secundaria 62 Maestro Manuel Altamirano. En cada visita, Guzmán convivió con estudiantes, compartió dinámicas y aportó su visión sobre la importancia de construir comunidades de paz.

Más allá de la sanción: un legado en Monterrey

Tras cumplir con las 40 horas reglamentarias, Nahuel decidió continuar colaborando con la Secundaria 62 Maestro Manuel Altamirano, la escuela que más lo conmovió. Su vínculo fue tan profundo que, además de donar minisplits para todos los salones, recibió un homenaje especial: la ludoteca del plantel fue bautizada con su nombre, en agradecimiento a su compromiso con los jóvenes.

El documental refleja cómo la historia de Guzmán trascendió lo deportivo para convertirse en un ejemplo de responsabilidad social y resiliencia, donde el castigo inicial se transformó en un legado duradero para cientos de estudiantes de Monterrey. El propio portero resume la experiencia con una frase contundente: "Lo que inició como un castigo se transformó en la oportunidad de hacer algo más grande que nosotros mismos".

Nahuel se ha mantenido muchos años en el equipo felino | MexSport