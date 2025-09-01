Dibu Martínez es el gran perdedor del mercado de transferencias 2025

Emiliano Martínez, campeón con Argentina en el Mundial de Qatar 2022, campeón de América con su selección y galardonado por France Football como el mejor arquero del mundo, se convirtió en la burla y en el gran perdedor en el mercado de transferencias de este verano.

El arquero sudamericano, que juraba tener muchas ofertas en la mesa para este verano, se despidió de la afición del Aston Villa una vez que concluyó la temporada anterior, aunque después tuvo que arrepentirse al no recibir una sola llamada de los equipos que, supuestamente, estaban interesados en el guardameta argentino.

Martínez se quedará en el Aston Villa | AP|

Ni el FC Barcelona, ni el Manchester United, ni el Manchester City levantaron el teléfono para buscar al DIbu, que reportó con los Villanos en pretemporada, aunque cerca del final del mercado, una luz tenue pudo cambiar el panorama del hombre que le dio la tercera estrella a Argentina.

El Manchester United se acercó al Aston Villa con una oferta superior a los 20 millones de euros, los Villanos no quisieron negociar el precio y no se bajaron de los 35 millones que pretendían obtener por el guardameta, alejando al United quien, al final, gastó 21 millones de euros en el fichaje del arquero belga del Royal Antwerp Senne Lammens.

Martínez, al menos de aquí a invierno, se quedará en el Aston Villa, a las órdenes de Unai Emery, recordemos que el propio guardameta le cerró las puertas a las ofertas que venían del futbol de Arabia Saudita, por lo que los árabes tampoco tocaron a las puertas del campeón del Mundo en Qatar 2022.

