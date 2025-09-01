Fernando Ortiz regresa a los banquillos con un histórico del futbol

Fernando Ortiz, que llevó a las Águilas del América a las instancias finales de la Liga MX, dirigió a Rayados de Monterrey y a Santos Laguna después de salir del nido de Coapa, siendo su experiencia en la Comarca Lagunera, su última en el futbol mexicano.

Después de estar desempleado por un tiempo, los rumores sobre una posible llegada del argentino al futbol chileno se han confirmado este lunes cuando, mediante sus redes sociales, el Colo-Colo confirmó a Ortiz como su nuevo entrenador.

Tano, que duró 124 días en el cargo de entrenador de Santos Laguna, ganó dos partidos, empató uno y perdió 14, saliendo de la Liga MX en mayo pasado de este año.

Fernando Ortiz llega a Colo-Colo faltando ocho encuentros de liga, y la final de la Supercopa de Chile, donde jugarán contra la Universidad de Chile, el cuadro Cacique marcha octavo en la liga y está a 22 puntos del líder.

Tano manda mensaje a la afición

Después de que Colo-Colo presentara de forma oficial a Fernando Ortiz, el entrenador del Cacique mandó un mensaje a la afición mediante las redes sociales del club, asegurando que es afortunado en tener esta oportunidad.

"Soy un afortunado de estar acá y disfrutaré de mi profesión con la responsabilidad de dejar al equipo lo más alto que es donde se merece estar", comentó Ortiz.

