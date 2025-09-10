¡Solo América! Raúl Jiménez rechaza cheque en blanco de equipo regio

El delantero mexicano Raúl Jiménez estuvo en la mira de un club regiomontano que buscaba ficharlo con una oferta millonaria, sin embargo, el canterano del América decidió declinar la propuesta para mantenerse en el futbol europeo.

Jiménez rechazó a equipo regio | IMAGO7

De acuerdo con información revelada por el periodista Gibrán Araige, el atacante del Fulham recibió un verdadero “cheque en blanco” de parte de un equipo de Nuevo León, aunque no se especifica si se trató de Tigres o Rayados. La propuesta se habría presentado antes del mes de mayo, previo a la renovación de contrato que Jiménez firmó con el conjunto londinense.

Cabe señalar que Jiménez renovó solamente por un año con el Fulham, por lo que en caso de no renovar con el club inglés, el canterano del América podría ser agente libre al final de la temporada y volver a México tras el Mundial 2026 podría ser una opción real de nueva cuenta.

Jiménez renovó con Fulham hasta 2026 | AP

Jiménez quiere volver a México, pero no ahora

En diferentes entrevistas, el jugador del Fulham ha reiterado que sí contempla regresar a la Liga MX en algún punto de su carrera, aunque ha sido enfático en señalar que este no es el momento.

Además, Jiménez ha dejado claro que, cuando llegue el día de regresar al futbol mexicano, su prioridad será vestir nuevamente la camiseta del América, el club en el que se formó y con el que debutó profesionalmente.

Jiménez quiere volver a México con el América | IMAGO7