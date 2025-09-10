'Canelo' Álvarez revela interés por comprar a Atlas: "Soy un hombre de negocios"

A días de su combate ante Terence Crawford en Las Vegas, Nevada, Saúl 'Canelo' Álvarez se dio el tiempo de contestar preguntas no relacionadas con el boxeo y el pugilista mexicano que es aficionado rojingero, reveló que comprar al club de sus amores, Atlas, es algo de su interés en el futuro no lejano.

A pesar de que al día de hoy no es algo que tenga en mente, 'Canelo' Álvarez reveló en caso de que Atlas se encuentre en venta, sí estaría interesado en adquirir al club que en estos momentos le pertenece a Grupo Orlegi de Alejandro Irarragorri.

"La verdad es que no me he puesto a pensar, lo acabo de ver ahora que estaba en el entrenamiento, que empezaron a vender a Atlas ¿no?, entonces no es momento para pensar en esas cosas, pero ya regresando sí es algo para algo bien ¿por qué no? soy un hombre de negocios", declaró Saúl Canelo Álvarez.

Atlas busca nuevo dueño

Desde el pasado mes de julio, Grupo Orlegi Sports anunció mediante un comunicado una nueva fase institucional en la que Atlas, uno de los dos equipos que tienen en México, se encuentra en proceso de venta. Hasta el momento, RÉCORD ha podido saber que dos grandes empresas mexicanas ya han mostrado interés en la compra del equipo.

