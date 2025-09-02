¿Compañero de Neymar? Matheus Dória apunta a fichar con Santos de Brasil

Matheus Dória está cerca de convertirse en nuevo jugador de Santos de Brasil, el defensa que milita en los Rojinegros del Atlas apunta a ser compañero de Neymar en el ‘Peixe’, esto debido a que todavía se encuentra abierto el mercado en Liga MX.

De acuerdo a diversos reportes el defensor ya se encuentra en los últimos detalles para hacerse oficial el traspaso, debido a que el equipo sudamericano se ha movido rápido en busca de un jugador ante las complicaciones por Adonis Frías.

Dória l IMAGO7

Se acerca a Santos de Brasil

Incluso Doria ya no se presentó a entrenar en las instalaciones del rojinegro, donde el club se encuentra afinando detalles durante esta Fecha FIFA de cara a la Jornada 8 del Apertura 2025 donde recibirá a Santos Laguna.

Matheus estará próximamente viajando a tierras cariocas para estampar su firma para que se haga completamente oficial y de esta forma estaría dejando la liga MX después de 7 años en México jugando con dos equipos (Santos y Atlas).

Atlas l IMAGO7

Números de Matheus Dória

Matheus Dória, que ya es naturalizado mexicano, deja una marca de 40 partidos disputados con los Rojinegros del Atlas y 189 con Santos Laguna para volver a su país.

En el presente torneo contabiliza cuatro partidos disputados en siete fechas del Apertura 2025 sumando 360 minutos sobre el terreno de juego, incluso ya tiene una anotación. Mientras que, en la Leagues Cup jugó en dos.

Matheus Dória l IMAGO7