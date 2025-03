Selección Mexicana, el sueño de Matheus Dória: “Seguiré trabajando y Atlas me ayudará”

Se acerca el Mundial 2026 de Norteamérica y varios empiezan a buscar un lugar en la Selección Mexicana de Javier Aguirre entre ellos Matheus Dória quien desde finales de 2023 tiene la nacionalidad.

Dória l CRÉDITO:IMAGO7

El defensor del Atlas sabe que en cualquier momento puede ser considerado y al mismo tiempo resaltó que sus números hablan por sí solos.

“Trato de ser muy autocrítico, de estudiar e intentar mejorar los números míos, en comparación a 2021. Tengo mejores números en duelos, jugadas aéreas, comparado con ese año”, resaltó el nacido en Brasil.

El factor Atlas

“Ahora juego en línea de tres y me toca hacer recorridos que no hacía. La idea es seguir trabajando, mientras el equipo va logrando cosas positivas, estar en Repechaje, Liguilla y estar entre los mejores. Todo se da para mí y todo el equipo. Es dejar todo lo que yo pueda para ayudar a Atlas y el Atlas me va a ayudar”, declaró Dória.

Atlas l CRÉDITO:IMAGO7

Próximos partidos del Atlas

Los Rojinegros del Atlas visitan a los Xolos de Tijuana en la Jornada 11 del Clausura 2025 y el próximo 15 de marzo recibirán en el Jalisco al América, donde por primera vez en el torneo abrirán la zona alta del estadio para los aficionados.

Los comandado por Gonzalo Pineda buscan meterse en zona de Play-In tras 10 fechas se encuentran en decimotercer puesto con 10 unidades con apenas dos victorias ante Puebla y Atlético San Luis.

