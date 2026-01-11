Los Angeles Chargers vs New England Patriots EN VIVO Ronda de Comodines NFL 2025

SIGUE EN VIVO LAS ACCIONES AQUÍ:

1Q Chargers 0 - 0 Patriots: Pese a sufrir su segunda captura, Drake Maye encuentra a Efton Chism III para cerrar cerca de las diagonales.

1Q Chargers 0 - 0 Patriots: New England se la juega en cuarta y Williams hace una gran recepción. Cerca de zona roja.

1Q Chargers 0 - 0 Patriots: Jugada impresionante de New England. Drake Maye lanza un pase a Rhamondre Stevenson, quien se escapa hasta medio campo pese a estar en la yarda 2.

1Q Chargers 0 - 0 Patriots: La defensiva de New England se cierra y después de cuatro oportunidades, Los Angeles se van con las manos vacías. Partido de defensas en Foxborough.

1Q Chargers 0 - 0 Patriots: ¡Intercepción! Carambola en el pase de Drake Maye y Daiyan Henley se roba el ovoide. Gran oportunidad para Los Angeles.

1Q Chargers 0 - 0 Patriots: La defensiva de Mike Vrabel logra detener a Los Angeles y primer despeje para los angelinos.

1Q Chargers 0 - 0 Patriots: Vidal consigue el segundo primer primera y diez para Los Angeles.

1Q Chargers 0 - 0 Patriots: Pase completo de Herbert para Tre' Harris y primer primera y diez para Los Angeles.

1Q Chargers 0 - 0 Patriots: ¡Capturado! La bolsa de protección colapsa y Oweh se lleva a Drake Maye. Primer despeje del partido.

1Q Chargers 0 - 0 Patriots: Primer primera y diez. Gran pase de Maye para Stefon Diggs.

Chargers vs Patriots: Todo listo para el kickoff. New England con la primera serie ofensiva del partido.

19:00: Se acerca el debut en Playoffs de Drake Maye, de los favoritos para ser el Jugador Más Valioso.

18:20: Falta poco para el último partido del domingo de la Ronda de Comodines. Justin Herbert ya se encuentra en el Gillette Stadium calentando el brazo para intentar ganar su primer partido de postemporada.

El último partido de la Ronda de Comodines de la jornada dominical enfrentará a los Los Angeles Chargers y los New England Patriots, en un duelo que promete intensidad y alto nivel táctico. Ambos equipos llegan con realidades distintas, pero con la misma urgencia de avanzar en la postemporada.

Los reflectores estarán puestos sobre Drake Maye, mariscal de campo de los Patriots y una de las grandes revelaciones de la temporada. El joven quarterback comandó a New England a un récord de 14-3, recuperando el dominio de la AFC Este gracias a su capacidad para extender jugadas y responder con madurez en momentos decisivos.

Sin embargo, Maye enfrentará una de las pruebas más exigentes del año ante la defensiva de los Chargers, considerada una de las más agresivas y físicas de la liga. La presión constante será clave para incomodar al novato y limitar su impacto, especialmente en un duelo de eliminación directa.

Del lado angelino, Justin Herbert llega con la misión de disipar las dudas que lo han acompañado en partidos de postemporada. Aunque los Chargers finalizaron con marca de 11-6, su defensa fue el principal sostén del equipo mientras el quarterback lidiaba con molestias físicas a lo largo de la campaña.

La historia reciente añade un ingrediente especial al encuentro, ya que Los Angeles dominó el último enfrentamiento entre ambos. No obstante, jugar en Massachusetts en enero representa un reto distinto, donde el clima y la experiencia suelen inclinar la balanza a favor de los Patriots, que buscan confirmar que su resurgimiento es legítimo y no solo una buena temporada regular.

